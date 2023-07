Ana Clara Romero cerró en Santa Lucía

Con una caravana por las calles de la ciudad y un acto en el Santa Lucía , Ana Clara Romero cerró la campaña por la intendencia de Comodoro por Juntos por el Cambio, junto a los candidatos a gobernador, Ignacio Torres; vicegobernador, Gustavo Menna; viceintendente, Guillermo Almirón, y primer concejal, Tomás Buffa. Además estuvo presente el joven integrante de la lista de diputados, Emanuel Fernández y el líder petrolero Jorge Ávila, entre otros referentes y dirigentes.

«Gracias por estar, es un momento de tremenda emoción», expresó Ana Clara al irrumpir en el escenario visiblemente emocionada, ante la ovación de los presentes y un gimnasio colmado de banderas y carteles naranjas. Agradeció a todos los vecinos y militantes, instituciones, comercios y organizaciones; a los trabajadores petroleros y municipales y a Ignacio Torres «porque siempre me respaldó». También se dirigió a Gustavo Menna “porque va a dar las peleas más difíciles en la Legislatura», a Jorge que «dijo vamos a pelear por la Cuenca». Además, agradeció a Guillermo «un compañero de fierro»; a Tomás, «porque necesitamos esa polenta en el Concejo Deliberante»; a Emanuel, «que con toda su juventud es un trabajador incansable». Entre otros referentes agradeció a Lula, Gimena, Mariel, y a todos los que están «poniendo el cuerpo».

La candidata a intendente pidió a los comoderenses que hasta el 30 de julio salgan a contagiar a todos los vecinos para cambiar la realidad de esta provincia, «nosotros sabemos por qué estamos juntos, nos miramos a los ojos y nos encontramos en un proyecto de ciudad real, priorizando a los vecinos».

Ana Clara Romero sostuvo en su discurso que «representamos el verdadero sentir de Comodoro y Chubut que está cansado, harto, que tiene una única oportunidad y es esta, el 30 de julio”. Destacó que hace cuatro años está dando esta pelea y «me subestiman y desacreditan, pero saben qué, no pueden conmigo, no pudieron ni van a poder» porque «acá hay un equipo con toda la fuerza, el compromiso y la garra para mostrar que hay otra manera de hacer las cosas, con orden y transparencia».

Convocó a votar este domingo para mostrar que «estamos cansados de 20 años de los mismos de siempre, ya mostraron lo que pueden hacer, no pueden más de lo que hicieron, les sobró tiempo, le sobraron recursos y seguimos con los problemas históricos de la ciudad sin resolver».

“Este pibe les va a poner un freno”

«Arriba, que se escuche, vamos Comodoro», comenzó su discurso Torres y expresó la alegría de haber llegado a este cierre de campaña, «lleno de emociones», habiendo dejado todo. Resaltó que «pudimos lograr un espacio que más allá de lo partidario se consolidó como un movimiento ciudadano». Señaló que «la violencia que ejercen los tramposos de siempre es porque están asustados» y «este pibe les va a poner un freno después de 20 años de desidia».

Dijo estar orgulloso del trabajo realizado por Ana Clara, «puso lo que hay que poner cuando había que dar la cara, se le animó a todos, la ningunearon, la subestimaron, por eso quiero el compromiso de todos ustedes de acá al domingo, sumar todas las voluntades que podamos para llevar a la intendencia de Comodoro Rivadavia a Ana Clara Romero y poder despertar Chubut de una vez por todas».

“El 30 de julio se termina este modelo de provincia”

«En este momento habla más el corazón que la razón», dijo Menna y cuestionó a los que se creen que el Estado es de su propiedad y «han hecho un culto de la corrupción», además de «meter miedo a la gente». Dijo que «el 30 de julio se termina este modelo de provincia». Enfatizó que la única experiencia que acreditan es la de «haber fundido a una provincia llena de riqueza, imposible de fundir, privando de los derechos más básicos a las personas». Además, planteó que «no queremos nunca más un gobierno provincial de rodillas ante el gobierno central» y lamentó que «peligran los trabajos de miles de personas porque están favoreciendo desde el gobierno nacional y la empresa estatal a la cuenca neuquina y de este lado lo único que hay es silencio y no reclamar por los derechos de Chubut».

“Es un proyecto colectivo»

Almirón resaltó que a lo largo de la campaña «fuimos barrio por barrio, llevamos un diagnóstico pero lo fuimos afinando con la gente, es un proyecto colectivo que viene con fuerza, que nos encuentra a nosotros con las ganas, con el corazón y con el empuje, no sólo de nosotros como candidatos sino el de todos ustedes como acompañantes de este proceso».

“Vamos a convertir a Ana Clara en la primera mujer intendente”

El líder petrolero expresó que «uno se siente contento de ver la idea del cambio, de ver que tenemos la fuerza y la voluntad de cambiar» y aclaró que «yo no soy de derecha ni de izquierda, soy chubutense. Quiero a mi provincia, a mi ciudad, por eso estoy acá, para darle el voto de confianza»

Llamó a salir a pelear el voto «para empezar a construir lo que se merece Comodoro» y «después vamos a ir por la nacional, pero ahora el primer paso es este».

Ávila dijo no tener ninguna duda que Torres «se va a transformar en gobernador» y que «vamos a transformar a Ana Clara en la primera mujer intendente de la ciudad. Ese es el trabajo de todos nosotros».