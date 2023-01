Ana Clara Romero cerró el 2022 con un brindis en Comodoro

El cierre anual se desarrolló en el Centro Belenista de Comodoro Rivadavia, este viernes 30 con referentes locales y provinciales que acompañaron a Ana Clara, entre ellos, Miguel Echaniz presidente del ComiteUCR de Comodoro Rivadavia.

También estuvieron presentes a través de videos con saludos Mauricio Macri, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Ignacio Torres, Edith Terenzi y referentes políticos de todo el país tanto de la UCR como del PRO, como Martín Tetaz, Karina Banfi, Rodrigo De Loredo y Pedro Roulet (presidente de la Juventud PRO de Argentina). En cada uno de los mensajes remarcaron la importancia de reunir fuerzas para el 2023, la esperanza que constituyen Chubut y Comodoro Rivadavia en la próxima elección y la importancia de Ana Clara Romero y todo el equipo que se viene consolidando, para lograrlo.

“Estamos parados en un momento bisagra, tenemos que dejar todo en la cancha para lograrlo, para que este de verdad sea el año de la esperanza y de oportunidad, hay que seguir trabajando, entendiendo que Juntos por el Cambio no es una marca, o una frase hecha, es y representa, más allá de su forma, el compromiso de mucha gente con el cambio, gente que ya es parte, gente que quiere participar, y sobre todo mucha gente que tiene puestas sus expectativas y confían en nosotros. Esos comodorenses que tienen todo el derecho de vivir mucho mejor, mientras que los mismos que nos gobiernan hace 15 años han llenado sus bolsillos y los de sus amigos, mientras los vecinos lidiamos con los mismos problemas históricos de la ciudad: falta de agua, playas contaminadas, y calles detonadas, entre muchos otros” aseguró la legisladora en un local rebalsado de público que emocionado acompañó las palabras.

“Por eso no podemos parar, hay que estar en la calle con la gente, contándoles que tenemos equipo, que tenemos un plan, qué sabemos por dónde y que vinimos a hacer algo realmente distinto, no a enredarnos en disputas chiquitas, ni a pelearnos por ningún cargo, proponemos algo superador, privilegiando lo colectivos, lo hemos construido desde abajo, casi artesanalmente, cuidémoslo y ofrezcámoselos a nuestros vecinos. Yo no puedo venderles seguridades, solo ofrecerles mi esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas para lograr esa transformación y construir juntos una oportunidad y una alternativa real a nuestro querido Comodoro Rivadavia, no importa cuántas trampas, aparato y cambios de reglas de juego nos pongan en el camino los Luque y Arcioni, porque tienen miedo que lo logremos, sé que somos más los que queremos el cambio que ellos no se bancan porque los deja afuera” expresó Ana Clara Romero en el Centro Belenista de la ciudad petrolera.

Para concluir señaló “Brindo por todos ustedes, buen año y a pesar que la situación que atravesamos es muy difícil, hay una posibilidad y tengo la íntima convicción que lo mejor está por venir”. Durante el encuentro, habló Martín Gómez presidente del PRO en Comodoro y Echaniz en la misma línea de la diputada, mostrando un equipo consolidado y unido, celebrando y agradeciendo el acompañamiento de la nutrida concurrencia.