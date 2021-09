Ana Clara Romero aseguró que «A la democracia, se la honra votando»

“La Democracia es un logro de todos los argentinos como sociedad y la forma de honrarla y cuidarla es ir a votar. Que no nos metan miedo para ir a votar, después de un año y medio de pandemia demostramos que podemos y sabemos cuidarnos, por eso es importante ir a votar respetando, como en otras actividades, los protocolos vigentes”, sostuvo la legisladora comodorense, precandidata a diputada nacional por una de las listas de Juntos por el Cambio.

Para Romero “la cuarentena ya nos sacó mucho a los argentinos”, en este contexto argumentó que el frente Juntos “luchó para que esta elección se diera, por eso es importante ir a votar”. Explicó que votar es una de las actividades que debemos poder realizar con normalidad dentro de los protocolos vigentes.

“Es importante que vayamos a votar, es un derecho, nuestro voto es la manera en la que debemos dar el mensaje. Tenemos la oportunidad de ponerle un freno al kirchnerismo que demostró que no respeta ni valora la institucionalidad y que pretende aprobar proyectos muy caros para nuestro país y para nuestros hijos”, sostuvo.

La precandidata a diputada pidió que acompañen con su voto, e insistió con que junto a Ignacio Torres ” son la única oposición frente a oficialismos que con sus acciones demostraron no estar a la altura de la circunstancias para acompañar a los chubutenses a atravesar una pandemia. No tuvieron ni tienen un plan, no dieron respuestas para minimizar las incertidumbres y el miedo con otras medidas que no sean las restricciones para todos y los privilegios para pocos”, enfatizó.

Por su lado, el precandidato a senador Torres expresó: “Es importante concientizar que hay que ir a votar en estas elecciones y que no estamos cuidando un voto sino que estamos cuidando el voto de todos los chubutenses y de todos los argentinos” y agregó: “Sumar bancas en el Senado y Diputados para la oposición es cuidar la República y fortalecer la democracia”.

Por último, la precandidata aseguró que: “esta es una elección bisagra porque define el futuro de nuestro país y es importante entender que por más que nos parezca pequeño, cada voto cuenta. El voto de cada argentino es necesario para poner límites a todas las violaciones a nuestra privacidad, vida familiar, honestidad que sufrimos en los últimos meses. Tenemos que ponerle fin a esta hipocresía que nos vendieron desde el gobierno nacional y que nos está conduciendo a un futuro de pobreza e incertidumbre.La esperanza siempre esta y la construimos y defendemos todos juntos en las urnas», concluyó.