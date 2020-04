Ampuero: “Después de 38 años estamos casi como cuando vinimos”

El ex combatiente señaló que “estamos en casa con nuestras familias para cuidarnos con nuestras familias, pero no deja de ser algo muy raro más allá de que cantamos el himno a la medianoche cuando sonó la sirena y prendimos una vela en recuerdo de nuestros compañeros veteranos”.

Para Ampuero, “hoy más que nunca el recuerdo esta en el corazón y mucha gente salió anoche a aplaudir así no nos olvidamos de los veteranos; la verdad es que todo esto con la cuarentena te pega un poco más en el recuerdo y las emociones”.

