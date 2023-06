Among Us llega a la televisión: el videojuego viral tendrá una serie

La simbiosis entre videojuegos y la industria audiovisual no para de crecer. Una nueva muestra de esto es el anuncio de que Among Us, el videojuego que se hizo viral durante la pandemia, será adaptado a una serie para televisión.

El programa será animado de la mano de Owen Dennis, creador de Infinity Train, de HBO Max y Cartoon Network. La trama seguirá la narrativa básica del juego, un alien impostor se infiltra en una nave para sabotear las actividades diarias y matar a los miembros de la tripulación.

La animación estará a cargo de Timouse, conocidos por animar Big Mouth y The Legend of Vox Machina. Innersloth, creadores del videojuego, confirmaron que CBS Studios aprobó el programa.

Por el momento se desconoce a que servicio de streaming o canal podría llegar.

El juego de roles ocultos se lanzó en 2018 pero se hizo popular en 2020. La pandemia creó una oportunidad para que las personas encerradas en sus casas pudieran divertirse y socializar a través del juego. Su accesibilidad (disponible para PC, celulares y, más adelante, consolas) y su precio económico facilitaron la viralización del título.