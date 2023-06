 Amnistía Internacional denuncia que violencia institucional es una «epidemia» en Argentina

La violencia institucional es una «epidemia» en Argentina que afecta a los sectores más vulnerables, denunció este miércoles Amnistía Internacional.

«Durante los últimos años la violencia policial ha matado a muchos y muchas, miles de hecho. Lo que muchas personas alrededor del mundo no saben sobre esta epidemia, en particular, es que actúa de un modo similar a otras epidemias: mata preferentemente a las personas pobres, mata a las personas jóvenes, mata a las personas vulnerables y a quienes pertenecen a grupos indígenas y afrodescendientes», dijo la ex relatora especial de ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y actual secretaria ejecutiva de Amnistía Internacional, Agnés Callamard.

Esta situación se traduce en agresiones, hostigamiento, requisas «abusivas» en la vía pública, armado de causas, detenciones arbitrarias, torturas y tratos degradantes, uso excesivo de la fuerza, e incluso desapariciones y asesinatos, indicó la organización en su informe «Violencia policial: ¿qué pasa después? Investigación, supervisión y rendición de cuentas de la actuación policial».

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó la recepción de 1.079 denuncias de distintos tipos de violencia por parte de fuerzas de seguridad de todo el país durante 2021, de las cuales 53 involucran la muerte de personas.

Sin embargo, Amnistía señaló que este número solo refiere a las denuncias recibidas por este organismo y no es representativo a nivel nacional; según datos relevados por la sociedad civil, en 2022 cada 20 horas una persona falleció víctima de la violencia policial en Argentina.

Amnistía indicó que existen «deficiencias» en las investigaciones judiciales, encubrimiento, investigación exclusiva de la versión oficial y amenazas sodurante los casos de violencia policial que «conllevan a la impunidad».

«Todo ello, implica una clara vulneración al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familias», agregó.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, dijo que el país tiene una «profunda incapacidad» para investigar la actuación de las fuerzas de seguridad.

«Los procesos de rendición de cuentas de la actuación policial no muestran un compromiso serio con la justicia y reparación de las víctimas. El involucramiento de todos los niveles del Estado y de todas las provincias es fundamental para avanzar en prácticas respetuosas de los derechos humanos», agregó.

Amnistía Internacional recomendó que se desarrollen protocolos con «criterios claros y respetuosos» de los estándares internacionales de derechos humanos y se realicen capacitaciones y mecanismos de rendición de cuentas para garantizar una investigación judicial «imparcial, independiente, pronta y efectiva».

En agosto de 2020, Amnistía Internacional publicó el informe «El uso de la fuerza en el contexto de covid-19: La violencia como respuesta del Estado» donde se registraron más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante las medidas de aislamiento en Argentina. (Sputnik)