Alvarado: “Fue muy emotivo tocar mi versión del himno de Malvinas en Comodoro”

Jorge Alvarado, músico y concertista comodorense, relató a LU4 las senciaciones que tuvo al tocar su versión del himno de Malvinas en la Universidad y en el Centro Cultural de Rada Tilly.

“Esta versión del himno ya la tengo desde hace varios años y me la pidió un periodista porque se iba a hacer algo en la BBC de Londres. Me emociona mucho tocarlo y fue la primera vez que la hice en Comodoro Rivadavia, con un toque muy argentinizada con el bandoneón y la guitarra”, expresó.

Luego agregó que “Yo soy clase 62 y durante la guerra estaba haciendo el servicio militar, por eso lo viví muy de cerca y me dieron la segunda baja antes de que comenzaran a viajar los chicos de la clase 63 a Malvinas”.

Alvarado resaltó que “Me puso muy contento que la Universidad de Comodoro y la Municipalidad de Rada Tilly me convocara para hacer esta versión del himno en mi ciudad, porque verdaderamente no estoy muy convocado y presente en las actividades culturales de la ciudad”.

“Tengo como 30 temas propios y nuevos que seguramente iré grabando de a poquito, para ir presentándolos en las diferentes ciudades de Chubut”, explicó y finalmente sostuvo que “Mi historia quedó dividida antes y después de Diego (Maradona), porque la versión de La mano de Dios se hizo muy difundida en el país y el mundo, especialmente desde la muerte de Diego”.

La nota: