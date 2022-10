Alrededor de 2500 usuarios de Zona Norte ya pueden solicitar fibra óptica

La SCPL sigue firme con su objetivo de llegar con fibra óptica a toda la ciudad, por ello, lanzó una oferta comercial imperdible, además de los planes de 50 y 100 megas, se suman los servicios nuevos de 300 y 500 megas. En ese punto, finalizaron obras en distintos barrios de Zona Norte. El servicio ya está disponible en: Próspero Palazzo, Restinga Alí, Megaloteo, Padre Corti, Ciudadela, Caleta Córdova y Laprida, con lo cual hay 2500 puertos disponibles para solicitar el servicio. Además, la Cooperativa se encuentra trabajando en Kilómetro 8, Standard Norte, Centro y Sur, y Gesta de Malvinas para instalar fibra en la mayor cantidad de sectores posibles y así brindar una conectividad de hasta 500 megas a los futuros asociados y a los que ya cuentan con fibra.

En ese sentido, el responsable del servicio de Telefonía e Internet, Ing. Fabián Donato se refirió a los barrios que ya acceden a este beneficio. «En Caleta Córdova hace mucho tenemos el servicio, pero a través de radio enlace es decir con antena, con lo cual ahora se está migrando a todos esos socios a fibra y se están sumando nuevos abonados. Por otro lado, uno de los barrios que estuvo postergado por muchos años, no solamente por nosotros sino por el resto de los actores del mercado, fue Restinga Alí donde también pudimos llegar con el tendido de fibra”, sostuvo.

Donato agregó que, “en el caso del barrio Próspero Palazzo, la obra se llevó a cabo en dos etapas, debido a su extensión. En ese sentido, el tendido de tipo FTTH -fibra hasta el hogar- permite que los usuarios puedan acceder a todos los canales de entretenimiento online, contenidos en vivo, descarga y carga de todo tipo de archivos, a mayor velocidad y con varios dispositivos en simultáneo; ya sea para redes sociales, videollamadas, streaming, video juegos y más”.

Por otro lado, el responsable del servicio expresó que hay varias obras que están en plena ejecución. “Por ejemplo en Kilómetro 8 -que involucra a los barrios Don Bosco y Fontana- además de Standard Norte, Centro y Sur, se prevé culminar con los trabajos en el mes de octubre y migrar a los socios que tienen línea de cobre a fibra óptica, además de poder llegar a nuevos socios. También, se está trabajando en el barrio Gesta de Malvinas, pero aún no hay fecha de finalización. En tanto, el barrio Güemes se encuentra apto para que los vecinos se inscriban a los diferentes planes. En el caso del barrio Laprida, hubo algunos imprevistos que impidieron el avance de la obra, pero recientemente el equipo técnico ya finalizó la obra, son 960 puertos disponibles para solicitar el servicio de hasta 500 megas. Asimismo, en los barrios Sarmiento- Valle C y Manantial Rosales las obras de tendido ya iniciaron”, detalló.

Por último, “los interesados ya pueden solicitar el servicio de manera inmediata, a través de la plataforma fibra.scpl.coop donde pueden optar por planes de 50, 100, 300 y hasta 500 megas, que ahora son simétricos, esto quiere decir que tiene la misma velocidad de subida que de bajada. También, pueden pedir el servicio a través del 406-6000 y de nuestros canales de atención para cualquier reclamo: 406-2020 y el Bot LARA 2975260760”, conluyó Donato.

Presentes en la Expo Industrial

Nuestra Cooperativa estará presente en la 8° edición de la Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica que se desarrollará el 21, 22 y 23 de octubre en el Predio Ferial de Comodoro. En ese marco, la SCPL estará ofreciendo toda su oferta comercial en relación al servicio de fibra óptica, con planes que van desde los 50 hasta los 5000 megas.