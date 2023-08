Alonso: “Milei plantea lo mismo que la política británica sobre Malvinas”

Ernesto Alonso, integrante del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas de La Plata, expresó a LU4 que “Lo que advertimos en muchos candidatos sobre cuestiones que nosotros trabajamos desde la Universidad Nacional de La Plata con el desarrollo de la cuestión Malvinas y las políticas soberanas; es que hay una serie de inexactitudes falaces como las que dice este falso profeta de Javier Milei”.

“Cuando habla de la cuestión Malvinas se refiere positivamente a Margaret Tatcher, de Ronald Reagan, Trump o Bolsonaro, alejándose a la histórica posición Argentina en materia de una política de Estado hacia la cuestión”, agregó.

Luego indicó que “Pero además es preocupante que desconozca la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional donde se estable el respeto de los intereses de los isleños y no sus deseos. Milei plantea lo mismo que la política británica con autodeterminación de los pueblos”.

Para Alonso, “Ningún país tiene la posibilidad de salir de la pobreza si no tiene un desarrollo científico y tecnológico, pero el propone cerrar el Conicet. Todas estas expresiones no traen nada nuevo, porque en los años ’90 se hicieron los acuerdos de Madrid para que con información científica del INIDEP vender licencias de pesca que le permiten el sostenimiento del enclave militar en las islas”.

Por último, resaltó que “Estos espacios políticos no se proponen un proyecto soberano y el país solamente saldrá adelante con políticas soberanas de desarrollo y resguardo de los recursos naturales, poniéndole valor agregado a nuestros recursos”.