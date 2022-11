Almonacid: “El periodismo deportivo no debería perder la verdad y la crítica”

Dick Arnaldo Almonacid, periodista deportivo, expresó a LU4 en el Día del Periodista Deportivo que “Lo lindo de esta profesión es que en nuestra época en los finales de los años ’60 empecé haciendo periodismo deportivo en el diario El Patagónico con otros cuatro grandes compañeros y referentes”.

“Ese fue el comienzo cuando había solamente medios escritos y estaban LU4 y Radio Nacional, pero con la aparición de las FM ya somos más de 50 periodistas deportivos con muy buenos profesionales que empujan desde su juventud”, agregó.

El decano periodista comodorense resaltó que “Lo que no se debería perder es la verdad y no salirse de la línea de un periodismo donde la opinión refleje lo que ha visto más allá de acordar o no con su opinión. Nunca hice un periodismo crítico y siempre hay cosas por criticar, pero quizás eso haya sido un error”.