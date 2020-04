ALMA pide que vuelvan a funcionar los trailers de esterilización masiva

Solicitan que se vuelva a esterilizar con turnos y todas las medidas necesarias para cuidar a los veterinarios y a los animales.

La Asociación de Lucha contra el Maltrato Animal (ALMA) pide que se reactive el servicio público de esterilizaciones de perros y gatos dependiente del área de Veterinaria de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia. Es que desde esa organización estiman que se han dejado de esterilizar más de 800 animales y que en 60 días se podrían ver más perros y gatos en la calle como producto del cierre de los tráilers.

El decreto presidencial establece que el servicio veterinario es esencial tomando todos los resguardos de distanciamiento social obligatorio y la no masividad de la concurrencia. “El servicio de esterilizaciones en cuestión que no funciona hace dos meses a esta parte ha dejado de castrar alrededor de 600 animales domésticos que reproducirán en las calles y hogares teniendo en cuenta del alto costo que este servicio se paga por privado y al que la comunidad no puede acceder”, sostuvieron desde ALMA explicando que una cirugía particular puede llegar costar entre 4 mil y 5 mil pesos.

Debido a las medidas para prevenir el avance del coronavirus, ALMA no ha podido realizar sus campañas donde se atienden a 200 animales. “Si atendemos al crecimiento exponencial que significa no esterilizar cerca de 800 animales en menos de dos meses nos vemos frente a una grave situación que será reflejada en poco tiempo en la cantidad de nacimientos no deseados agregando otro problema de sanidad que puede ser atemperado si se restablece el servicio público y se solicita al sector privado veterinario solidarizarse con esta coyuntura y realizar castraciones a bajo costo sobre todo de perras y gatas en celo y preñadas”, advirtieron.

“Existen suficientes razones para ordenar la entrega de turnos telefónicos de los tráilers municipales para que la comunidad acuda ordenadamente con barbijos y lleve a sus animales a castrar al servicio público, con horarios pactados previamente”, consideraron