Allanaron una de las casas de Barbato

En el marco de la causa en la que se investiga a Carlos Barbato por el delito de enriquecimiento ilícito, ayer a la mañana, en la villa balnearia de Playa Unión se llevó a cabo un nuevo allanamiento.

El titular de la Unidad Fiscal Especializada, el Fiscal Omar Rodríguez, realizó un pedido de allanamiento el cual fue autorizado por el juez Gustavo Castro, con el objeto de tasar el inmueble ubicado sobre calle José Coronel Nro. 1264, entre Canónigo Vivaldi y Laura Vicuña, se trata de una casa de 200 metros cuadrados cubiertos, para realizar planimetría, sacar fotografías y documentar todo para poder establecer el valor del inmueble actual y ser incorporarlo al legajo fiscal.

Cabe recordar que los fiscales generales Omar Rodríguez y Alex Williams oportunamente presentaron una imputación contra Carlos Barbato (ex titular de Lotería), Erica Perrone (esposa de Barbato) y Adrián Quinteros (chofer de Barbato) contra quienes pesan imputaciones provisorias, según los fiscales generales la Unidad Fiscal Especial (UFE).

Según la investigación preliminar que realizaron los fiscales, Barbato, encuadraría «prima facie» en la figura de enriquecimiento Ilícito, en calidad de autor.

Por su parte Erica Perrone y Adrián Quinteros, sus conductas deben encuadrarse en calidad de “interpósitas personas”. En el caso de Quintero para los fiscales solamente tiene participación en el segundo de los hechos y se trata de un “prestanombres”.

Respecto de Barbato, los fiscales dejaron abierta la posibilidad de que justifique el incremento patrimonial durante el tiempo en que dure la investigación penal preparatoria.

En el primero de los hechos, la investigación preliminar tiene detalles de los ingresos de Barbato y de su grupo familiar, que no se condicen con los valores de los bienes adquiridos, una casa de dos plantas de Playa Unión, además de automóviles de alta gama y cuatriciclos, entre otros vehículos. En este aspecto, la acusación cuenta con montos de los sueldos de Barbato en la función pública, además de gastos realizados en inmuebles y compra de los automotores.

En el segundo de los hechos se describe la maniobra que realizó Barbato para poner a nombre de su chofer Quinteros, un vehículo Audi que posteriormente sufrió una colisión cuando era conducido por L. Barbato (hijo del matrimonio), y el cambio de dominio del vehículo para así hacerse del monto abonado por la compañía aseguradora.

Uno a uno los bienes

“Se ha podido acreditar hasta el presente, que Carlos Barbato posee bienes, a) camioneta marca Chevrolet, modelo S10, Año 2017, dominio colocado AB371VK, b) camioneta marca Chevrolet modelo S10, MODELO 2017, dominio AB281GV, c) vehículo marca BMW Modelo 418-X1- 207, año 2013, dominio LZX-548, d) vehículo tipo todo terreno denominado UTV, marca Artic Cat, de 750 centímetros cúbitos, e) Una casa de 200 metros cuadrados cubiertos, ubicado en la villa balnearia de Playa Unión sobre calle José Coronel Nro. 1264, entre Canónigo Vivaldi y Laura Vicuña. Dichos bienes no encuentran sustento en los ingresos legítimos que percibió ex funcionario mientras ocupó cargos públicos”, concluye la presentación formal realizada en la Oficina Judicial.

“Prestanombres”

Los fiscales hallaron “inconsistencias respecto del ingreso que percibía Barbato como funcionario público, y los bienes adquiridos en el período de tiempo en que ejerció la función pública. Entendemos que existen datos objetivos de un incremento patrimonial apreciable e injustificado por parte de Carlos Barbato, en el periodo mencionado, dado que, como ya lo hemos sostenido, el nombrado no tenía capacidad económica para la adquisición de los bienes precedentemente descriptos. Finalmente, debemos destacar que como modalidad reiterada en miras a mantener oculto del incremento patrimonial en cabeza de Barbato se sirvió de prestanombres, como es el caso de su pareja Erica Perrone, y el de Adrián Quinteros.