Alesso: “Es grave que en democracia se instale la criminalización de la protesta”

Sonia Alesso, secretaria general de CTERA, expresó a LU4 que “El miércoles vamos a estar en Chubut con la Junta Ejecutiva de Chubut y otras organizaciones solidarizándonos. Es grave lo que esta pasando en la provincia porque se pudo evitar pagando los salarios y que llevó muchísimo tiempo de atraso sin que se resolviera adecuadamente”.

“Desde CTERA intervenimos dos veces para que se adelanten fondos nacionales para la provincia de Chubut, pero igual no se resolvió y terminó con procesados y seguimiento contra los manifestantes, así quedó demostrado en el juicio contra Santiago Goodman y otros compañeros; algo que esta prohibido por la Ley de Seguridad de la Nación, donde se prohíbe el espionaje interno”, agregó.

La dirigente nacional docente aseguró que “No vimos a ningún juez interviniendo para que se paguen los salarios y no solo afectó a los estatales sino también a los comerciantes porque no había circulación de dinero y todos resultaron afectados. Debió hacerse una intervención más pronta del poder político para evitar a las situaciones graves a las que se llegó”.

Finalmente adelantó que “Estamos poniendo todos los abogados de CTERA para acompañar a Santiago Goodman y vamos a hacer las denuncias a la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, al CELS y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; tal como lo hicimos en el caso de Carlos Fuentealba porque es grave que en democracia se instale la figura de criminalizar la protesta”.

