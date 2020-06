Alesi no descartó ser candidato a senador en el año que viene

“He tenido algunas conversaciones, pero por ahora no hay adelantar las jugadas y no es tiempo de hablar de candidaturas porque estamos a más de un año de las elecciones”, admitió Alesi.

Luego reveló que “estoy trabajando en la conformación de un espacio cívico y ciudadano en el que buscamos que la gente tome conciencia en educarse como ciudadano y no sólo vaya a votar cada dos años, sino involucrándose en la cosa pública para encontrar soluciones concretas”.

Denuncia en su contra

El magistrado agregó que “Yo estoy sometido a un proceso de destitución por una operación política y judicial encabezada por el Superior Tribunal de Justicia, no sé en qué momento se harán las audiencias de debate y poder defenderme de esta situación”.

Profundizando sobre amplió que “Esto pasa porque el juez del STJ, Mario Vivas, no le gustó como lo salude en un restaurante de Trelew, cuando en ese momento yo lo tomé del brazo y él denunció que lo agredí físicamente cuando nuestra relación no pasaba por el mejor momento”.

Para Alesi, “Estas denuncias en mi contra tienen su origen en que yo dije que en la zona de Trelew y Rawson había una zona liberada para la violencia de género”.

En ese marco, sentenció que “Tres años para resolver esta causa tienen pero mi situación jurídica debió ser resuelta en agosto del año pasado, no lo hizo el ministro Panizzi que es juez y parte creo que para no dejarme estar en política; porque en el fondo sabe que no voy a renunciar y tendrán que probar esa acusación de violencia”.

La nota: