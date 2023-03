Alertan por una nueva modalidad de estafas telefónicas

Desde la Policía del Chubut brindaron una serie de recomendaciones, donde pidieron no atender llamadas al WhatsApp que indiquen que son de las empresas Mercado Libre o Tarjeta Naranja.

El video compartido por la fuerza policial busca evitar nuevos fraudes por acceso remoto a dispositivos telefónicos. Cabe resaltar que las distintas modalidades de estafas, mediante engaños, están a la orden del día de los “ciberdelincuentes”.

Para prevenir delitos, el video explica que, si recibes una llamada a tu WhatsApp de Mercado Libre o tarjeta Naranja, donde te piden descargar una aplicación para revisar los “movimientos inusuales”, significa que se están registrando en tu cuenta.

Al instalar esa aplicación los “ciberdelincuentes” te piden una verificación con la que podrán tomar posesión de tus aplicaciones bancarias, y así pueden generar cambio de contraseñas, solicitudes de préstamos y transferencia de dinero.

Por ello, desde la Policía del Chubut pidieron: No instalar aplicaciones, No atender llamados por WhatsApp de entidades financieras, No compartir códigos y claves.