Alerta por lluvias en Comodoro: se realizaron tareas preventivas

Durante la tarde de este jueves, el secretario Coordinador de Gabinete, Gustavo Fita, se reunió con vecinalistas y recorrió puntos neurológicos como el barrio Juan XXIII. A modo preventivo se realizó limpieza de pluviales, recolección de poda y voluminosos, en un trabajo conjunto con todas las áreas operativas a disposición.

«Todos conocemos la situación compleja que vive este sector ante las lluvias y ahora con obras en ejecución de pavimento y otras en el canal de la Roca. Se realizó un operativo en el cual se activó un estado de emergencia entre todas las áreas municipales y estamos interviniendo en distintos puntos de la ciudad», dijo Fita

«La intención es que en este lapso de 24/48 horas, podamos avanzar en la prevención ante un anuncio de lluvia que marca el servicio meteorológico. No es para asustarse, pero debemos tener los pluviales en condiciones, más aún con una semana de vientos fuertes que arrastró mucha mugre hacia esos lugares»

Mientras tanto, “en las calles que están cortadas por obras, se están abriendo algunos sectores para que no se formen lagunas y así evitar molestar y generar posibles inundaciones en las viviendas. Vamos a estar trabajando, atentos a todos los lugares de la ciudad y en constante comunicación con los secretarios Gaitán y López, ya que hay sectores con obras en las avenidas Kennedy y Chile, por ejemplo”, explicó.

Por otro lado, el funcionario señaló que “las empresas también están colaborando con su máquinas, con un vactor a disposición. Defensa Civil estará con todo el equipo permanente en el lugar. Además, la secretaría de Desarrollo Humano y Familia, a cargo de Marcelo Rey, provee de nylon y leña a las vecinales para que los vecinos se acerquen a las sedes más cercanas”.

Tareas de prevención

Respecto a los distintos trabajos que se están desarrollando, el secretario mencionó que “avanzamos en la limpieza de pluviales, repaso de los mismos, con personal de Urbana que están ayudando a levantar la poda y los voluminosos”.

“A su vez, en aquellas calles donde se encuentran en ejecución las obras públicas, se está relevando que ningún elemento cause inconvenientes, estancándose en los pluviales. Por su parte, las áreas operativas como Defensa Civil y Tránsito contarán con un vallado en caso de necesitar cortar alguna arteria de transitabilidad”, puntualizó.

Para finalizar, Fita solicitó a los comodorenses colaborar con acciones concretas. “Debemos ayudarnos entre todos, sin arrojar basura y sacarla en el horario adecuado para que el camión la recolecte y no termine en los pluviales; y en lo posible no salir de los domicilios si no es necesario para evitar circulación».