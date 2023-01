Alerta naranja por lluvias en Chubut: se esperan sean leves en Comodoro

El coordinador de Defensa Civil explicó que los valores estimados hasta 50 milímetros son para “todo Escalante”, no necesariamente caería eso en la ciudad.

Miguel Bargas, coordinador de Defensa Civil, explicó que los valores estimados por el Servicio Meteorológico Nacional los cuales alertan de precipitaciones entre 35 y 50 milímetros, son para “todo el departamento Escalante”. No necesariamente llovería esa cantidad en la ciudad, sino más bien, en sus alrededores.

Recordó a quienes salgan a viajar hacia las rutas, tomar precauciones ante la presencia de neblina y la calzada resbaladiza por el agua acumulada.

Por otra parte, el secretario de Control Operativo del Municipio Ricardo Gaitán, indicó que hasta ahora no ha llovido como se anunció. Sin embargo, los operativos de igual forma se llevaron a cabo ante la potencial llegada de lluvias en Comodoro.

“La alerta se corrió para el dia miercoles, comenzando la mañana con alerta naranja” manifestó.

Se recomienda a la comunidad no sacar la basura, mantener la limpieza de patios y veredas, no estacionar sobre los canales pluviales y no colocar elementos en los sumideros para evitar desbordes.