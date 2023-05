Alejandro Sanz: «No estoy bien, estoy triste y cansado»

En medio de un impasse de su tour mundial, Alejandro Sanz eligió sus redes sociales para referirse a su presente, su salud mental y generó preocupación entre sus seguidores. El cantante español pasó por Rosario y distintos puntos del país hace muy poco y debería retomar la gira el próximo 3 de junio en Pamplona, sin embargo, sus dichos en la red social del pajarito encendieron las alarmas.

Lo cierto es que hace un tiempo que la salud mental se ha vuelto tema de conversación y dejó de ser tabú para muchos. En tal sentido, Sanz dio detalles a través de su cuenta de Twitter sobre su presente y sostuvo que «no esta bien».

No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me…

— Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) May 26, 2023