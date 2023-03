Alegatos finales en juicio por robo al acusado de robar arma reglamentaria a un policía en Comodoro

Este lunes se concretó la audiencia de alegatos finales en el juicio por robo agravado que tiene como imputado a Daniel Millapi. El fiscal consideró probado a lo largo del debate tanto la materialidad como la coautoría del Millapi en el hecho requiriendo se lo condene como coautor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada”; en tanto que la defensa solicitó se lo condene, pero por el delito de “robo simple en grado de tentativa”. Finalmente, el tribunal pasó a deliberar y el próximo jueves 30 de marzo, a las 13.00 hs., dará a conocer su veredicto de responsabilidad penal.

En un primer momento el imputado accedió voluntariamente a declarar negando parte del hecho imputado, asegurando que “no robó ningún arma”. Llega ese día al domicilio, se acerca y pega una patada en la puerta para querer abrirla. Se asoma la señora por la ventana, empieza a gritar y él salió corriendo. Agregando que no hubo otra persona, él estaba solo, y cuando se da a la fuga se le caen los papeles a nombre de Silveira.

Seguidamente el fiscal en su alegato final sostuvo que luego de producida la prueba la fiscalía ha podido acreditar su caso, la materialidad y autoría del mismo en cabeza de Millapi. Ha quedado acreditado que el día del hecho Millapi llegó al domicilio con claras intenciones de sustraer elementos. De la declaración de la víctima en el juicio sostuvo que la misma fue creíble ya que tuvo coherencia interna y externa. También que la declaración del imputado, en el ejercicio de su defensa material, tuvo indicios de mala justificación.

Sostuvo que del análisis de los celulares secuestrados se encontró indicios de la materialidad del hecho, cuando le manda un mensaje a su hermano “que salió a trabajar con Nahuel y que se mandaron una cagada, que algo no había salido bien”. Más allá de toda duda razonable, ha quedado probado que Millapi es el coautor del hecho, aseguró el fiscal. Solicitando se declare penalmente responsable a Millapi por el delito de “robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para le disparo no puede tenerse por acreditada” en calidad de “coautor”.

Seguidamente el defensor respecto de la materialidad del hecho, fueron claras las palabras de su pupilo, no pone en discusión su presencia en el lugar del hecho, pero sí las circunstancias posteriores a ello. Él declaró que da una patada a la puerta y cuando escucha los gritos de la mujer sale corriendo. Preguntándose el defensor ¿qué se robó?, ¿se utilizó un arma?, ¿se llevó algo del lugar del hecho? En los allanamientos no fue hallada arma alguna. ¿Fueron dos personas, o fue una sola? “La fiscalía no ha podido dar precisiones de esto” continuó la defensa. Solicitando por todo esto se lo declare penalmente responsable a Millapi pero por el delito de “robo simple en grado de tentativa” en calidad de “autor”.

El hecho:

Aconteció el 9 de enero de 2022, a las 09:40 horas aproximadamente, en circunstancias en las que la víctima junto a su pareja y su hijo de un año y medio, su suegra y dos personas más, se encontraban durmiendo en su domicilio sito en calle Malvinas Norte al 1.100, del Barrio Las Flores de esta ciudad. Daniel Alberto Millapi y Nahuel Maximiliano Silveira se hicieron presentes en el lugar, golpearon e intentaron ingresar aduciendo ser personal policial que debía realizar una diligencia de allanamiento en el lugar. No obstante, fueron atendidos por la suegra de la víctima, quien les dijo que no se trataba del domicilio que buscaban. Ante ello, se retiraron, pero instantes después regresó Millapi, insistió y cuando nuevamente la suegra de la víctima intentó cerrar la puerta ingresó por la fuerza.

Una vez en el interior, Millapi extrajo un arma de fuego y comenzó a forcejear con las víctimas solicitando donde estaba el dinero y ella le respondió que en la casa no había dinero. En ese momento, la víctima, quien resulta ser agente policial, sacó a su pareja y su hijo menor de edad de la casa por la ventana, y él salió con su arma reglamentaria tipo pistola 9mm, marca Taurus, y enfrentó a los encausados, momento en que Millapi le apuntó con el arma de fuego cuando la víctima se encontraba con su hijo en brazos. Luego de un forcejeo, lograron sustraerle el arma reglamentaria referida, para finalmente darse a la fuga en dirección a calle Los Aromos y ascender a un rodado de color blanco marca Chevrolet, que se encontraba estacionado en el Pasaje Santa María y Los Aromos de esta ciudad. Cabe mencionar que Nahuel Maximiliano Silveira se encuentra en estado de rebeldía, con pedido de Captura desde la formalización del caso.

El tribunal de debate estuvo presidido por Mónica García e integrado por Raquel Tassello y Daniela Arcuri, juezas penales; el Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo, fiscal general; en tanto que la defensa de Millapi fue ejercida por Sergio Romero, abogado particular del mismo.