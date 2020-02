Alcucero: “Combatimos el incendio con recursos propios y de privados”

En diálogo con La Posta Comodorense Radio, Alcucero manifestó que “Si bien sé que hubo ofrecimientos por parte del director de Defensa Civil y tengo entendido que estuvo sólo recorriendo el lugar, no lo hablé con él y tampoco ocurrió; por otro lado mantuve varias conversaciones con el ministro de Gobierno porque requeríamos personal de la Regional 1 y ese personal debía salir de su jurisdicción con autorización”.

El jefe de bomberos agregó que “Por suerte hemos podido trabajar con recursos propios y del sector privado, junto a las áreas municipales de Puerto Madryn; más allá que desde Provincia enviaron dos máquinas viales, policías y personal de la agencia de Seguridad Vial”.

Retomando la críticas a Provincia por la falta de fondos, indicó que “Una vez más queda demostrado que cuando pedimos los recursos financieros para poder hacernos de los mejores equipos y la mejor capacitación para nuestros bomberos, no las pedimos de gusto sino para poder responder en las mejores condiciones a estos eventos de alto riesgo”.

Tras poner el acento que la Tasa de Bomberos que se cobra en el Municipio de Puerto Madryn ha sido clave para solventar la falta de fondos provinciales, Alcucero remarcó que “de otra manera no hubiésemos podido hacer frente a la logística y la organización que efectuamos desde el Cuartel Central para combatir el incendio de El Doradillo”.

El jefe bomberil sostuvo que aún es “muy difícil” determinar las causales del incendio y por el momento sólo se remitió a decir que “sabemos que se inició en una zona habitada del Ecoparque El Doradillo y que luego se extendió hacia la zona de la Ruta 1, pero fue cambiando hacia distintas direcciones porque el viento era muy intenso y variable en sus orientaciones”.