Alberto Fernández: “La Argentina lo que tiene que hacer hoy es crecer, dar trabajo, contener y terminar la inflación”

El presidente Alberto Fernández señaló esta noche que la Argentina “lo que tiene que hacer hoy es crecer, dar trabajo, contener y terminar la inflación” a la vez que subrayó que “tenemos el problema que tenemos, en gran medida, por la irresponsabilidad de quienes nos endeudaron porque la deuda es un fuerte condicionamiento”.

“Tenemos que estar pensando en qué queremos hacer del futuro. Todos sabemos que tenemos el problema del Fondo por culpa de Mauricio Macri, todos sabemos que hizo algo escandaloso. Todos queremos recordarles a los argentinos que lo que hizo Macri fue un desastre para generaciones de argentinos”, agregó durante una entrevista en el ciclo “Desiguales” que emite la Televisión Pública, conducido por Luli Trujillo y Pablo Caruso.

Al ahondar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario internacional, el Jefe de Estado enfatizó: “Tengo la impresión que es como que nos sacamos una soga del cuello, que nos tenía absolutamente limitados y condicionados, sin poder proyectar hacia el futuro”.

En esa dirección, afirmó: “Estoy seguro de que hemos logrado sacarnos un problema que es la lucha de pensar que este año tenemos que pagar 19.000 millones de dólares y que sabíamos que no había ninguna posibilidad de hacerlo, que eso me parece que es un paso adelante y que obviamente hubiéramos querido no hacerlo, obviamente nosotros no tomamos esa deuda, obviamente nosotros no hubiéramos querido que se tome”.

El Jefe de Estado insistió en que “estamos pagando las consecuencia de los que sí tomaron esa deuda y de hecho, cuando yo llegué, faltaban desembolsar 11.000 millones de dólares que dije que no los quería, precisamente para no seguir endeudando al país, con lo cual estamos resolviendo lo que no generamos”.

Al hacer referencia a su frase sobre que iba a empezar “la guerra” contra la inflación, el Presidente puntualizó: “La verdad, esa frase exactamente lo que planteaba o esa idea lo que planteaba, era que nosotros queríamos a partir de acumular reservas y disipar las dudas que existían sobre un riesgo devaluatorio, que sí genera expectativas y no funciona, que ese riesgo desapareció el ingreso de alrededor de 6.000 millones de dólares y genuinamente quedan en las Reservas del Banco Central”.

En ese marco, llamó a la reflexión a los formadores de precios: “Deben entender que el hecho de tener una suerte de oligopolio, no los autoriza hacer padecer a los argentinos. Por otro lado, también hay que discutir cómo es la cadena de distribución de alimentos. Lo que se va a conocer es el número final de cómo es el precio de los alimentos, no es en el mismo modo en las góndolas de supermercados, que es más bajo, y en los negocios de cercanía, en los que se dispara”.

El mandatario aseguró además que “necesito que la gente pueda vivir en paz y que los precios bajen». Además, Fernández remarcó el dato “muy auspicioso” de haber bajado la desocupación al siete por ciento. “Eso significa que creamos en dos años 1.800.000 empleos formales. Nosotros tenemos que seguir en la senda de seguir apostando a la producción, aportando el desarrollo. Hay que seguir apostando a la generación de empleo y al desarrollo social», precisó.

En cuanto a los planes sociales, el Jefe de Estado subrayó que “creemos que tienen que convertirse en trabajo, nosotros debemos recuperar en ese sector de la sociedad, la cultura del trabajo y, además, trabajo formal. La gente que recibe un plan trabaja y trabaja en la informalidad y en eso que llamamos economía popular”, aunque dejó en claro que “eso no quiere decir que vamos a dejar a los argentinos sin asistencia si los argentinos necesitan”.

Finalmente, sobre la aplicación de retenciones al campo, destacó que la suba “es para compensar el precio del trigo interno. Objetivamente es una decena de empresas que aporta 350 millones de dólares y además, es una medida que tiene características muy progresivas y en verdad le cambia la vida al campo”. Al respecto, enfatizó que “lo que hay que ver también es que hay parte de la dirigencia del campo que ha tomado una posición política”.