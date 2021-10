Alberto Fernández: «Estamos  comprometidos con cada hombre y mujer de la Patagonia”

El presidente Alberto Fernández afirmó en Comodoro Rivadavia que “lo más importante es continuar trabajando juntos luego de un tiempo ingrato que nos tocó vivir a nivel mundial. Firmamos convenios muy importantes, pero también escuchamos a los vecinos de Comodoro que reclaman algunas obras, como la reparación de la Ruta 3 y la mejora de la distribución del agua, y ya estamos trabajando en ello, porque para nosotros es fundamental brindar respuestas rápidas a los argentinos, pensando en que los tiempos que vienen serán indudablemente mejores”.

“Cuando llegamos al gobierno, una gran cantidad de acciones se postergaron lamentablemente por la pandemia, pero a partir de ahora ya podemos hacer todo por lo que nos propusimos. Estamos comprometidos con cada hombre y mujer de la provincia y de la Patagonia y vamos a poner toda la garra para darles un futuro mejor a cada uno de ellos”, señaló.

El presidente manifestó que “tenemos un deber ético, que es no dejar que se vuelva a repetir el mundo que existió hasta la pandemia, porque quedó en evidencia la desigualdad en que vivimos. Debemos construir otra sociedad, con más derechos, con educación pública, con igualdad, con más trabajo y mayor producción, con pymes que apuesten a la consolidación de nuestro país”.

Para nosotros es muy importante darle respuesta rápida a los argentinos por tiempos que vienen, que son indudablemente mejor. Cuando llegamos al Gobierno lamentablemente se postergó por lo que ya todos sabemos. Estamos en el día 0, ahora sí podemos hacer todo lo que nos comprometimos. Prometo a cada chubutenses que vamos a poner toda la garra para que los años que vienen podamos hacer lo que comprometimos para cuatro años, pero que la pandemia no nos dejó”, aseguró el mandatario nacional.

“Necesito la fortaleza, acompañamiento y la unidad de todos ustedes. La unidad nos hizo llegar a donde llegamos y es la que nos va a impulsar el tiempo que viene. Con toda la fuerza, con toda la garra, lo mejor está por venir. Con toda la fuerza vamos para adelante, mi compromiso con Chubut y cada argentino. Voy a honrar el mandato que me dieron, lo haré en la revancha ante los dos años que nos quedan porque en los primeros dos tuvimos que afrontar el virus”, afirmó.

«Ni loco elimino las indemnizaciones»

Alberto Fernández también se refirió al proyecto que pretende eliminar las indemnizaciones presentada por Juntos por el Cambio. «Cuando escucho decir que la solución es que se despidan a los que trabajan sin indemnización, quiero recordarle que durante un tiempo fuimos distinguidos en el mundo, y éramos destacados en América Latina, porque teníamos educación gratuita, salud pública, vacaciones pagas, aguinaldo, porque durante mucho tiempo éramos un país con derechos. ¡Por eso a esa idea de despedirlos sin indemnización les digo ‘ni loco!'».

Asimismo, valoró a los empresarios que inviertan y arriesgan «porque necesitamos terminar con la falta de trabajo en Argentina», y mencionó el decreto publicado este martes para que todos los que reciban un plan social lo conviertan en trabajo genuino.

El apoyo a Linares-Papaiani

Es por eso que pidió votar a Carlos Linares y a Florencia Papaiani, candidatos por el Frente de Todos, para que representen a Chubut en el Congreso de la Nación. «Les pido que cuando vuelvan a votar en noviembre no se olviden, porque las opciones son siempre las mismas, están los que les dicen no al trabajador y los que le decimos si a los que trabajan, los que le dicen no a la educación pública y los que apostamos por ella, los que reniegan de la salud pública y los que la defendemos… están los que quieren una Argentina centrada en un par de puntos de país y los que queremos que crezca y se desarrolle sin ninguna diferencia», consideró.

En Puerto Madryn

Luego de la actividad y acto en Comodoro Rivadavia, el presidente Alberto Fernández visitó Puerto Madryn, donde fue recibido por el vicegobernador Ricardo Sastre y el intendente Gustavo Sastre, quienes lo acompañaron en un encuentro con los representantes de la actividad turística. Además, se firmó un acta de acuerdo entre el Municipio y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación para ejecutar el primer anillo de la Circunvalación.

En primer lugar, el Jefe de Estado mantuvo un diálogo con los referentes de la actividad turística, con quienes habló sobre la situación actual del sector en la ciudad, valorando la reactivación que se está viendo actualmente y el posicionamiento de Puerto Madryn entre las primeras ciudades más elegidas por los argentinos para vacacionar.

En el encuentro también se firmó un acta de acuerdo entre el Municipio y el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, en la que se estableció la cooperación entre ambas partes para la ejecución del primer anillo de la Circunvalación, con un presupuesto de 202.571.766 pesos, el cual fue rubricado por el Intendente y por el titular de dicha cartera federal, Gabriel Katopodis.

En sus palabras, el Presidente dijo: “Es una alegría estar en Puerto Madryn, ciudad a la que volveré para disfrutar porque quedé impactado con su potencial industrial y con el mar espléndido que tienen”.

Además, Fernández enfatizó: “Vamos a seguir trabajando para fortalecer a la actividad turística y queremos que Puerto Madryn sea conocido por todos los argentinos y todas las argentinas porque es un destino maravilloso”.

Visita de importancia

El Vicegobernador de Chubut destacó que “desde que comenzó la gestión actual, la provincia fue visitada en distintos puntos por decenas de Ministros Nacionales. Después uno puede coincidir con algunas políticas o con otras, pero la realidad es que existe una mirada mucho más federal del país, que en años anteriores. En Madryn específicamente, que es mi lugar de residencia, el actual Intendente recibió en la ciudad a muchísimos Ministros, y también realizó gestiones con ellos en Buenos Aires. De hecho tuvimos la posibilidad de recibir a los últimos tres presidentes de turno, en las últimas tres gestiones municipales”.

Sastre explicó que al margen de las actividades que realizó el Presidente con el Gabinete en la Provincia “hay que celebrar cuando se hacen distintos anuncios. La inversión del Gobierno con obras importantes, permitirá seguir generando mano de obra, puestos de trabajo genuinos. Eso siempre es importante. Siempre que se generen fuentes laborales y se amplíe la producción, es algo para celebrar”, cerró.

Ponernos la camiseta de la Patria

A su turno, el Intendente manifestó: “Agradezco la visita del Presidente a nuestra ciudad, donde ya estamos viendo los frutos del trabajo, espera y paciencia que tuvimos durante la pandemia. Tenemos que entender que debemos ponernos la camiseta de nuestra Patria para poder crecer y salir de las situaciones adversas que vivimos para tener el país que queremos y nos merecemos todos los argentinos. Eso solo lo vamos a lograr trabajando en unidad, con diálogo y consensos”.

“Desde el 17 de septiembre empezamos a notificar entre cero y cinco casos por día de Covid-19 y ayer fue dado de alta la última persona con diagnóstico positivo que quedaba en los registros. Tenemos el 75% de la población vacunada, implementando una planificación para llegar a cada sector de la ciudad. Tomamos las medidas de seguridad y bioseguridad para que residentes y visitantes se sientan tranquilos al estar en Puerto Madryn, siendo una de las primeras localidades en recibir el Programa Detectar. Pusimos personal y recursos, pero, fundamentalmente, acompañamos a cada uno de los sectores productivos porque entendíamos y sabíamos que no había otra forma de salir adelante que estando cerca de quienes más nos necesitan”, agregó.

En esta misma línea, el Jefe Comunal remarcó: “Contamos con una industria diversificada que hoy puede celebrar anuncios como el que hizo estos días Aluar, generando 600 nuevos puestos de trabajo. También estamos viendo números positivos en la actividad pesquera y turística, que ha sufrido más que ninguno los efectos de la pandemia”.

Al respecto de esta última actividad, el Intendente detalló: “No nos quedamos de brazos cruzados y trabajamos arduamente junto al sector privado. Hoy vemos los resultados de esas labores y podemos hablar del último fin de semana largo, con un movimiento económico que alcanzó los 257 millones de pesos”.