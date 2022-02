Alberto Fernández: “El acuerdo con el FMI nos permite que en la Argentina se siga invirtiendo, produciendo y generando trabajo”

El presidente Alberto Fernández aseguró esta noche que el acuerdo al que se llegó con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “le saca al país una limitante, le da certezas hacia el futuro y permite que en la Argentina se siga invirtiendo, produciendo y generando trabajo”.

“En este escenario, un default era un problema enorme, era salir del partido. Era como si estuviéramos jugando al fútbol y nos sacaran de la cancha para que volvamos a entrenar. Es un problema muy serio por la globalización. Esta lógica de los organismos multilaterales de crédito impone cumplir ciertas reglas. La pregunta es: ¿uno está contento de ser deudor del FMI? No, no lo estoy, lamento mucho la decisión que tomó Mauricio Macri de endeudarnos como nos endeudó. ¿Hay una alternativa a ponerse de acuerdo con el Fondo? No, porque el default no es una alternativa”, consideró el Presidente durante una entrevista con el canal C5N.

En ese sentido, Fernández expresó que el acuerdo “era un paso necesario”. “No hay nada que festejar. A mí me eligieron Presidente para que resuelva problemas y éste era el mayor problema de la Argentina”, sostuvo.

Previo a emprender mañana una gira que lo llevará a Rusia, China y Barbados, el mandatario indicó que “tal vez no todo el mundo lo sabe pero todos los acuerdos comerciales con Rusia, con China estaban supeditados a que tengamos un acuerdo con el Fondo. Pudimos sacarnos una limitante que teníamos y darnos certezas para el futuro».

Y expresó su anhelo de “que el Congreso entienda que estamos resolviendo un problema, espero que así lo entiendan y nos ayuden. Genera condicionamientos para otros créditos, que para nosotros son centrales. Yo apelo a la responsabilidad de todos, que se entienda que no es una necesidad de Alberto Fernández, sino de todos los argentinos”.

“Hay un momento donde tenemos que tomar una decisión, y yo tomé ésta y estoy convencido de que lo hice preservando a la economía argentina y de que es el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo”, afirmó.

Además, negó que el entendimiento con FMI implique un tarifazo. “No hay nada de un tarifazo. Ya hemos llamado a una audiencia pública para definir los términos de aumento de las tarifas y están dentro de los porcentajes que hablamos. Soy consciente de que nuestra gente tiene que recuperar el ingreso real, y yo voy a trabajar para que eso ocurra”, detalló.

También descartó que el acuerdo obligue al país a reducir la inversión en obra pública: “El año pasado destinamos 1,4 por ciento del PBI y este año estamos en el 2,2 por ciento, crecimos un 57 por ciento en las proyecciones de inversión en obra pública. Estamos convencidos de que la obra pública tiene que ser el motor que impulse la economía y en eso también nos pusimos firmes”.

Sobre la renuncia de Máximo Kirchner a presidir el bloque de diputados del Frente de Todos, el mandatario relató: “Hablé el miércoles pasado con Máximo, me contó sus diferencias con este tema. Hoy me llamó, me dijo que había tomado esta decisión. Yo le dije que no era necesario. Me dijo que Cristina no estaba de acuerdo con la renuncia. Cristina tiene sus matices respecto al Fondo, pero hay un punto en que el Presidente soy yo. Yo estoy seguro de que tomamos el mejor camino”.

“Respeto la posición de Máximo, pero en ningún momento me habló de rupturas. Si dijera que Máximo obstruye, sería injusto. Como muchos otros, quiero la unidad en el Frente de Todos y voy a poner mi parte para preservar esa unidad siempre”, remarcó Fernández.

El Presidente también expresó que “es un buen momento” para avanzar en un acuerdo de precios y salarios. “Si uno quiere que la Argentina corrija los problemas que tiene su economía, los empresarios son una pieza central, los que trabajan tienen que ayudar también. Pero no tienen que ayudar resignando salarios. La Argentina tiene un fenómeno de concentración muy fuerte, y esas empresas tienen que hacer su aporte”, indicó.