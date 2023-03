Alberto Fernández: “Construimos la democracia, vivimos en libertad, alcancemos la igualdad”

El presidente Alberto Fernández destacó los “cuarenta años ininterrumpidos de vigencia de la Democracia”, y dijo que “la verdadera libertad nace de la igualdad”, al encabezar este mediodía la apertura del 141º período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.

En su discurso, el mandatario destacó que el país sumará «tres años consecutivos de crecimiento económico, algo que no sucedía desde 2008”. También exigió a la justicia el esclarecimiento del intento de homicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la vez que calificó de “inadmisible” la “intromisión de la Justicia en la ejecución presupuestaria” de los recursos nacionales y su coparticipación.

Apertura del 141º período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación. El presidente Alberto Fernández encabeza la apertura del 141º período de Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación.

El Presidente destacó que la Argentina celebra “cuarenta años ininterrumpidos de vigencia de la Democracia, el período más extenso de nuestra historia”, acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, y la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau.

Tras señalar que actualmente en el mundo “los gobiernos soportan permanentes acciones desestabilizadoras provocadas por poderes mediáticos y fácticos”, el jefe de Estado recordó que “hace seis meses estuvimos ante uno de los episodios más desgraciados vividos en estos cuarenta años como fue el intento de asesinato de nuestra Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner”.

“Frente a todos ustedes, vuelvo a exigir hoy a la Justicia que profundice la investigación de aquel hecho, que juzgue y condene a quiénes fueron los autores materiales e intelectuales de ese intento de homicidio”, sentenció y lamentó que “el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos”.

En otro tramo de su discurso, el Presidente convocó “a ponderar lo logrado y a reflexionar sobre el hecho de que solo manteniendo nuestras políticas de desarrollo inclusivo vamos a poder generar trabajo y hacer una sociedad más igualitaria”.

El mandatario puso de relieve que “la economía volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento de 5,4 por ciento”, y de ese modo “sumamos más crecimiento al 10,3 por ciento que se registró durante 2021 y somos uno de los países que más creció en estos dos últimos años. Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestra producción, algo que no sucedía desde 2008”.

Además, detalló que “el empleo formal creció desde diciembre de 2019 el 4,1 por ciento”, y que “durante 2022 se verificaron más de 13 millones de empleos registrados: el nivel más alto de la serie iniciada en 2012 con las tasas de actividad y empleo femenino más altas y las tasas más bajas de desempleo desde 2004”.

“Hay otra historia, es la historia de las personas de carne y hueso cuyas vidas han mejorado, cuyos derechos han sido reconocidos. Argentina es sustancialmente mejor que hace tres años”, destacó al tiempo que agregó: “Hemos soportado una sistemática acción de desinformación de las políticas que se llevaron adelante desde el Gobierno nacional”.

Además, señaló que el “objetivo estratégico de este Gobierno es la construcción de un verdadero federalismo”, y por eso “no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de Buenos Aires de rincones de la Patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que parecen condenados al olvido”.

Por eso, el presidente Alberto Fernández señaló que “la Corte Suprema de Justicia aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos coparticipables que no le corresponden contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más necesitan y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta del país”.

“Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la Patria”, afirmó.

Por otro lado, el jefe de Estado recordó que al asumir la Presidencia prometió “que pondría fin a los sótanos de la democracia”, y dijo al respecto: “Lo hice, el personal de inteligencia del Estado ya no se vincula con los jueces. Los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos. No existen operadores que en nombre del gobierno compran voluntades judiciales”.

“Lamentablemente, el accionar de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos llevó a presentar un pedido de juicio político ante la Cámara de Diputados que decidirá si los acusa ante el Senado. Cualquier argumento que sostenga que el reclamo es violatorio de la República o del Estado de derecho, es falso. Solamente tienen que ir y leer el artículo 53 y 59 de nuestra Constitución Nacional”, remarcó y aseguró que “no hay ningún ataque ni embestida contra la Justicia”.

En ese sentido, reafirmó que “hace años que venimos denunciando la conformación de una estructura que opera de manera coordinada en la que se involucran miembros del Poder Judicial, medios de comunicación y políticos de la oposición. En varias ocasiones este accionar fue apuntalado por los servicios de inteligencia y seguridad en clara violación a las prohibiciones que establece la ley”.

El mandatario también alertó que “estamos viendo cómo anticipan un nuevo embate privatizador sobre las empresas públicas, precedido de una campaña de desprestigio”, y advirtió: “Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio”.

Para terminar, el Presidente aseguró que es necesario “seguir con la Argentina avanzando hacia un desarrollo sostenido, potenciando la industria, redistribuyendo con equidad los ingresos, ampliando derechos y cuidando el ambiente. Continuar con la expansión de la inversión pública y dirigir los recursos del Estado, allí donde Argentina lo requiera”.

“Peleamos todos los días por una sociedad más igualitaria. Debemos hacer realidad nuestra utopía de Justicia Social”, dijo el Jefe de Estado y enfatizó: “Construimos la democracia, vivimos en libertad, alcancemos la igualdad”.