Ahora investigan a Barbato por la compra de un departamento en Madryn

El juez de garantías Gustavo Castro sumó un imputado más en la causa que tiene al ex titular de Lotería del Chubut Carlos Barbato como presunto autor del delito de enriquecimiento ilícito. Se trata de su padre, Carlos Mario Barbato que habría cumplido el papel de “interpósita persona” para la compra, en el año 2016, de un departamento en la ciudad de Puerto Madryn que costó 150.000 dólares sin que padre e hijo cuenten con la solvencia económica para esa adquisición, según entienden los investigadores.

En una audiencia de ampliación de la investigación realizada en el mediodía de este jueves en la Oficina Judicial de Rawson a través del sistema de video conferencia, el juez Castro dio el visto bueno para que se amplíe la investigación. Previamente se produjo un debate vinculado con los plazos procesales, situación que también fue zanjada por el magistrado en favor de la postura del Ministerio Público Fiscal.

Barbato fue funcionario público entre los años 2003 y 2019, pasando en sus funciones por Lotería en el rango de gerente, el Ministerio de Coordinación de Gabinete, la Legislatura del Chubut y su regreso como autoridad máxima de Lotería. En ese periodo de tiempo su esposa fue ama de casa. Sin embargo adquirió una vivienda en Playa Unión, vehículos y el departamento en Puerto Madryn “sin la solvencia económica suficiente como para justificar ingresos para efectuar esas adquisiciones”, tal como lo entienden los investigadores, los fiscales Alex Williams y Omar Rodriguez.

Ahora se suma como imputado su padre Carlos Mario Barbato que en la audiencia sin haber consultado a su abogado, el penalista Fabián Gabalachis acerca de la conveniencia o no de hacer declaraciones en el debate, dijo que lo dicho por el fiscal general Rodriguez era “una falacia, un invento que me indigna. Lo que dijo ese señor que ni siquiera conozco, es incorrecto, porque además el departamento no costó 150.000 dólares sino que costó 130.000”, expresó desde Buenos Aires en donde se encuentra por razones de salud de un familiar.

Carlos Barbato manifestó que “coincidía” con lo que dijo su padre aunque fue un tanto más lacónico para dejar la continuidad del debate en manos del defensor común que tiene junto a su padre.

Para los fiscales Barbato padre cumplió con la “colaboración necesaria” para la compra del inmueble siendo la “interpósita persona, para así disimular a su verdadero propietario”.

Según expresó el fiscal general Rodriguez, el pago fue en cuotas pero “los primeros 120 mil dólares los pagó en tres meses”. El departamento fue adquirido en 2018 y se suma a la casa en Playa Unión de 200 metros cuadrados y tres vehículos de alta gama. Esta última vivienda y los vehículos conforman la primera parte de la investigación en la que también se halla imputado la esposa y el chofer de Barbato cuando era titular en la Lotería de la provincia.