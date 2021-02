Aguilera: “Hay que resolver temas más importantes que la minería”

María Andrea Aguilera, diputada por la UCR de Chubut, manifestó a La Posta Comodorense Radio el rechazo del radicalismo provincial al proyecto de zonificación minera, pidió sesiones presenciales y sostuvo que hay temas más importantes a resolver en la provincia.

“Este es un proyecto que esta en comisión que debe ser analizado en profundidad y fue elevado a la Legislatura sin abre sido consensuado con la ciudadanía a partir de un amplio debate ciudadano que no ha ocurrido”, indicó.

Aguilera sostuvo que “Yo propuse que se hicieran audiencias públicas y nosotros no estamos con el tratamiento del proyecto porque hay temas mucho más urgentes que el tratamiento del tema de la minería”.

Tras asegurar que es necesario volver a las sesiones presenciales, indicó que “Ahora se están agregando algunos temas que surgieron del debate pero en realidad debería suspenderse el avance del proyecto y darse un amplio debate previo”.

Finalmente, la legisladora expresó que “Si no se puede garantizar el inicio de clases en la provincia cómo se va a hacer para garantizar los controles ambientales a la minería. Los problemas que tenemos son los de la electricidad en el interior provincial y ni hablar del atraso salarial de los empleados públicos, esos son los problemas urgentes de Chubut”.

La nota: