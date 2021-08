Afganistán: Muertos y heridos por la represión de una protesta en defensa de la bandera afgana

Los talibanes reprimieron este miércoles una multitudinaria protesta en el este de Afganistán a favor de la bandera tricolor afgana, donde los manifestantes se oponían a sustituirla por la bandera blanca inscrita con la declaración de fe islámica, que representa a los insurgentes y a su Emirato Islámico.

La protesta en la ciudad de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar, es la primera contra la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán tras su conquista de Kabul, la capital, hace cuatro días.

Al menos dos personas murieron y 12 resultaron heridas, informaron la cadena Al Jazeera y la agencia de noticias rusa Sputnik, citando fuentes del Departamento de Salud provincial.

Cientos de personas tomaron la principal calle comercial de Jalalabad, de unos 350.000 habitantes, cantando consignas y portando banderas de Afganistán, según imágenes emitidas por medios locales.

La represión comenzó luego de que los manifestantes izaron la bandera nacional afgana en una plaza de Jalalabad, dijo Al Jazeera. Por su parte, los talibanes levantaron su propia bandera, que es blanca con inscripciones islámicas, en los territorios de Afganistán conquistados.

Los islamistas hicieron primero disparos al aire, pero la manifestación no se dispersó. Luego, abrieron fuego sobre los manifestantes.

Los talibanes también golpearon a dos periodistas de un medio afgano que cubrían la protesta. Uno de los reporteros agredidos era de la agencia de noticias Pajhwok y el otro del canal televisivo Ariana News, informó Pajhwok.

En un primer video recogido por la agencia afgana se ve a una gran multitud recorriendo las calles de la ciudad, con banderas en alto o sosteniendo entre varios otras de gran tamaño, mientras la muchedumbre lanza cánticos.

#Taliban firing on protesters in Jalalabad city and beaten some video journalists. #Afghanidtan pic.twitter.com/AbM2JHg9I2

En otras imágenes del júbilo y la demostración de fuerza se pasa el caos, con disparos aparentemente al aire de supuestos talibanes, y luego las imágenes de varios hombres llorando en el interior de una vivienda.

Otra protesta se dio en la ciudad de Khost, capital de la provincia del mismo nombre, en el sureste de Afganistán, donde marcharon otras cientas de personas. Hasta el momento, no hubo informaciones de violencia.

El 15 de agosto, las fuerzas del movimiento talibán tomaron Kabul, precipitando el derrumbe del Gobierno del presidente Ashraf Ghani, que era apoyado por Estados Unidos y otros países de la OTAN.

La caída de Ghani, que huyó al extranjero, se produjo a dos semanas de la retirada completa de las tropas estadounidenses del país centroasiático tras casi dos décadas de intervención.

Las fuerzas norteamericanas y sus aliados de la OTAN invadieron Afganistán en 2001 y derrocaron a los entonces gobernantes talibanes en el marco de su «lucha contra el terrorismo» islámico.

Owners of a number of beauty salons in Kabul are removing pictures of women from their shop windows.#Afghanistan pic.twitter.com/xmaYbT2iTV

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 18, 2021