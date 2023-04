ADOSAC arrancó la semana con un paro de 120 horas en Santa Cruz

El último Congreso provincial de ADOSAC confirmó la medida de fuerza que se extenderá a lo largo de toda la semana. Luego de lo que fue el paro de la semana pasada, se confirmó la extensión del mismo en las 120 horas de estos cinco días.

La última propuesta salarial no fue suficiente en función de las paritarias que el Consejo Provincial de Educación dio por cerradas. Por este motivo, desde la Asociación de Docentes de Santa Cruz, y en relación con el mandato del Congreso provincial, se informó que la medida de fuerza comenzó este lunes y que durará hasta el viernes. En medio de la tensión entre ambos sectores, los chicos continúan sin tener clases en el territorio patagónico.

“La cuestión es clara: no aceptamos los aumentos que otorga autoritariamente el gobierno, ni aceptamos el invento de comisiones o ámbitos que no son los naturales para discutir salarios que son las paritarias. Mientras haya una negación por abrir la mesa de acuerdos, el Congreso decidió ir a fondo con los paros”, expresaron desde el gremio, en referencia a una “Subcomisión Salarial” que definió el Gobierno para “sustituir” las negociaciones.

Las autoridades gubernamentales indicaron en un comunicado oficial: “En el marco de la Paritaria Salarial vigente, el Gobierno provincial citó para el miércoles 26 a una nueva reunión en la cual el gremio docente deberá dar respuesta a la oferta del Ejecutivo, consistente en un incremento del 30% en el Ítem Título”.