El acto por el Día del Trabajador se realizó en Parque Saavedra y contó con el acompañamiento de funcionarios municipales. Los oradores pidieron por la unidad de todos los sectores en pos de defender los derechos de la clase obrera.

Estuvieron presentes el secretario de Economía y presidente del Ente Comodoro Turismo, Germán Issa Pfister; el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el secretario General, de Comunicación y de Relaciones Institucionales, Ezequiel Turienzo; los diputados provinciales Adriana Casanova y Juan Horacio País; concejales y secretarios generales de distintos gremios.

En este marco, Fita sostuvo que el 1 de Mayo es un día de conmemoración y para disfrutarlo en familia. “Después de la pandemia y de todo lo que hemos pasado, es una felicidad enorme volver a colmar este salón con trabajadores y trabajadoras”, subrayó.

Continuando en esta línea, el funcionario llamó a gestionar acciones para combatir la desocupación. “Como secretario general de la Confederación General del Trabajo, tengo que decir que hoy los trabajadores estamos pasando momentos de mucha necesidad, que tenemos más de 7 millones de compañeros que están en la informalidad y que no están en blanco. En Argentina siempre se ha demostrado que los trabajadores son el motor para levantar la economía, pero también tenemos que reconocer que hay compañeros que sufren mucho”, consideró.

“Necesitamos de todo el arco político y sindical para trabajar unidos para tener una Argentina mucho mejor. Una Argentina que tenga el progreso que necesita la gente para salir adelante. No podemos dejar de decir esto porque seríamos hipócritas. Tenemos que volver a pedir unidad. Tenemos que pedir la unidad hasta que duela”, aseguró.

Defender a los trabajadores

El secretario de Coordinación de Gabinete también manifestó que los dirigentes sindicales tienen la obligación de defender a los trabajadores sobre cualquier cuestión política. “Debemos defender nuestros puestos de trabajo y a todos aquellos trabajadores que están en la informalidad. Hoy vemos trabajadores que están ganándose el dinero en la calle sin tener un salario digno, sin obra social y sin derechos. Estamos en la obligación de aquellos que estamos al frente de una organización sindical de ponernos al frente de esa batalla”, afirmó.

“Quiero pedirles que nos unamos, que hagamos los esfuerzos que tengamos que hacer para que el pueblo trabajador esté unido, que CGT tenga la fuerza y que sea ese caballo de batalla para tener más empleo”, añadió.

En este sentido, Fita explicó que la lucha no es contra los empresarios sino contra quienes se enriquecen a costa del esfuerzo de unos pocos. “Esta lucha no es en contra de los empresarios, es contra cuatro o cinco vivos de la Argentina que se llevan la porción más grande de la torta y hay que empezar a repartirla. No tenemos que dejar que esos cuatro o cinco vivos se lleven la torta de los trabajadores. Quien le pone el cuerpo, la lucha, el sudor y las lágrimas es el pueblo trabajador y de ese lado tenemos que estar todos juntos”, ponderó.

El funcionario puso de ejemplo el motor productivo de la ciudad. “Tenemos una ciudad maravillosa que es el motor de la Argentina, que le da una producción del 37% de las riquezas. Tenemos que sentirnos orgullosos y tenemos que defender esos derechos”, aseveró.

Asimismo, Fita agradeció a la gestión del intendente Juan Pablo Luque por las acciones que encabezan para generar más trabajo. “Día a día esta gestión pone todo lo que hay poner para tener más obra pública, que genera trabajo; para poner más presupuesto en el deporte y para que podamos disfrutar de carreras, hockey y fútbol y todo lo que el deporte nos deja. En nombre de la CGT quiero agradecerle porque este acto se hizo porque la Municipalidad estuvo presente”, destacó.