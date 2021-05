Acciones de reciclaje para el cuidado del ambiente

Como eje de gestión de la actual intendencia de Juan Pablo Luque, se llevan adelante distintas acciones que fortalecen e invitan a los comodorenses a modificar hábitos medioambientales, apuntando a la importancia del reciclado y su posterior recupero a cambio de una ciudad más verde y sustentable.

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra este lunes 17 de mayo, uno de los integrantes del equipo de gestión de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Servicios Públicos y Estrategias Urbano Ambientales, Mariano Galante, explicó sobre la incorporación de los puntos verdes móviles que se instalarán en distintos barrios de la ciudad durante el transcurso del año.

Se trata de una de las inversiones que realizó el Municipio para continuar incentivando la separación de residuos y la reducción de la basura en el impacto ambiental.

“Actualmente contamos con un punto verde móvil, que ya incorporó la Municipalidad y que se ubicará de acuerdo a un organigrama que se desarrolla desde la UGEM (Unidad de Gestión Municipal), el cual recorrerá varios sectores de Comodoro, donde la gente se podrá acercar a dejar sus residuos reciclables como plástico, cartón, aluminio, vidrio y otros residuos que no se tiran en la bolsa (aceite, residuos electrónicos, termómetros rotos, entre otros)”, puntualizó.

Reciclaje a cambio de más arboles

En cuanto a la metodología de procesamiento, mencionó que “los interesados se acercan al punto verde, donde los recibe una persona que los recepciona, y los residuos son separados en la planta. No obstante, esta visita tiene un carácter educativo ya que, podrán realizar preguntas personalmente y se les explica qué hacemos con lo reciclable”.

Cabe destacar, que los reciclables se separan, se venden y, producto de esa venta, lo recaudado se invierte en una cuenta especial del municipio con la que se está solventando el Plan de Arbolado Urbano. “Es uno de los puntos de la economía circular a la que está apostando fuertemente la gestión actual, producto de la venta de los reciclables vuelve a la comunidad a través de este programa. Además, se puede trabajar la madera plástica a fin de hacer mobiliario urbano sustentable, sin la necesidad de talar árboles”, indicó Galante.

Por otra parte, el representante de la UGEM, expuso que el objetivo de reciclar consiste en reducir la basura que generamos. “Estamos en un plan ambicioso de colocar iglúes y puntos verdes móviles, que se van a incorporar a lo largo del año. Asimismo, es importante que la gente visualice lo que se hace con los fondos de la venta de los materiales y que observe el círculo desde el origen de la basura hasta que se reincorpora a la economía”.

Comodoro más sustentable, por una ciudad más limpia

En este momento, se recolectan 55 mil kilos de reciclables en todos los iglúes ubicados en distintos espacios públicos de la ciudad, donde se reduce la cantidad de balas que se entierran en el depósito. “Cuanto más se recicle, será mucho menos el impacto que tendrá nuestra actividad humana en el medioambiente, porque disminuye la cantidad de residuos que se van a enterrar”.

Por último, recomendó a la comunidad que los materiales deben estar secos y limpios para que no sean rechazados por el sistema. “Este es un requisito fundamental, separarlos antes de llegar a la basura, debido a que hay productos que no se recuperan por estar sucios o húmedos y se rechazan porque no son aptos para ingresar al circuito de reciclaje, lo cual es una pena”, expresó y sentenció que “todos juntos podemos generar una mejor ciudad”.