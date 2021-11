Absolvieron a los tres imputados en la causa por prostitución y cohecho

Ayer, pasado el mediodía, el tribunal de debate integrado por los jueces penales Mónica García, María Laura Martini y Jorge Odorisio, dio a conocer su veredicto de responsabilidad penal en juicio por facilitación de la prostitución, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Luego de deliberar los jueces resolvieron por unanimidad absolver al ex comisario Omar Pulley, Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa, los tres imputados de los delitos que se los imputaba. El fiscal impugnará la sentencia.

Respecto de la imputada Ferreira Almada hubo un voto de las juezas García y Martini, con un voto que difiere de Odorisio. Se probó que prestaba el lugar para ofrecer servicios sexuales, pero no era la única forma que las mujeres ofrecían servicios sexuales, también lo hacían por otros números y en la calle. Cuando se allana el VIP de la calle Francia se identifica a 4 mujeres que ofrecían servicios sexuales, pero todas eran mayores de edad y lo ejercían libremente. La propia imputada ejercía servicios sexuales y faltó la declaración en Cámara Gesell de las 4 víctimas, no se probó la desigualdad, sostuvieron los jueces. Ferreira Almada estaba en las mima situación de vulnerabilidad que las 4 víctimas, también debió ser considerada víctima de explotación, agregaron los jueces. La víctima de trata de personas no debe ser punible sostuvieron, por lo cual concluyeron en su absolución.

En cuanto a Cuellar Gamboa y las conductas de facilitación y promoción de la prostitución, no surgen dichas conductas del plexo probatorio. No surgen de las escuchas de audio nada que incrimine a Cuellar por lo cual corresponde su absolución, expresaron los jueces.

Asimismo, sostuvieron que no se ha podido probar el acuerdo o pacto venal entre Pulley y Ferreira Almada, no se ha podido probar que Ferreira haya ofrecido dinero o dádivas a Pulley. Respecto de las encomiendas expresaron que era una prueba de imposible cumplimiento ya que no se pudo saber el contenido de las mismas. Tampoco puede concluirse que Pulley haya aceptado el ofrecimiento de dinero. Absolviendo finalmente a Pulley y a Ferreira Almada por carencia probatoria.

Cabe recordar que en las pasadas audiencias de alegatos finales el fiscal solicitó se declare a los tres imputados, el Comisario retirado Omar Alejandro Pulley, Guillermina Ferreira Almada y Juan Carlos Cuellar Gamboa, penalmente responsables; en el caso de Ferreira Almada y Cuellar Gamboa de “facilitación de la prostitución ajena, en concurso ideal con explotación económica de la prostitución”; en el de Pulley “cohecho pasivo, al menos 4 hechos en concurso real; en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Por su parte las defensas requirieron la absolución de los mismos. El Ministerio Público Fiscal fue representado por Martín Cárcamo, fiscal general; María Cristina Sadino asistió a Cuellar Gamboa; en tanto que Daniel Fuentes como defensor de Pulley y Vanesa Vera actuó como defensora de Ferreira Almada.