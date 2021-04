Absolución del exjuez Alesi

El juez penal Gustavo Castro dictó hoy la absolución del exjuez de familia Martín Alesi en el marco de una causa en la cual se lo acusaba por usurpación de cargo público.

Castro hizo lugar al planteo del abogado particular Javier Romero, quien tras la acusación formulada por el Fiscal Daniel Báez contra Alesi había cuestionado la figura legal escogida, por entender que la misma no era aplicaba para funcionarios públicos, sino que estaba reservada solo a los particulares.

En ese punto, el magistrado indicó que, tras consultar distintos autores y jurisprudencia, existe coincidencia en cuanto a que la figura legal escogida por la fiscalía se encuentra reservada a los particulares y no para los funcionarios, aclarando que, aun estando suspendido en sus funciones, Alesi no había perdido su condición de juez de familia, cargo al cual posteriormente renunció.