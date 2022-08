Abogada de los familiares del ARA San Juan denunció “maltrato” en Comodoro Py

Valeria Carreras, abogada querellante de un grupo de los familiares del ARA San Juan, comentó a LU4 que “El lunes tuve que pedir el acompañamiento del Colegio Público de Abogados debido a que no puedo ejercer mi profesión eficazmente porque en Comodoro Py me maltratan y hacen una diferencia muy ostensible”.

Luego señaló que “A mi me tardan cinco días para leer un escrito, pero a los abogados de Macri se lo resuelven en una hora, eso no puede ser así y por eso pedí que intervenga el Colegio de Abogados”.

Para Carreras, “No es un reclamo porque me tratan mal, les transcribí todos los hechos que ocurrieron con los expedientes que tramitan en Comodoro Py con estos poderosos procesados”.

Finalmente indicó que “Es tanta la indignación por lo que sucedió que a mi querella se sumó una querellante más porque no quiere ser tratada como terrorista”.