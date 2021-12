Abel Pintos destacó la política cultural de Comodoro

Previo a su presentación en la Costanera en el marco de la Feria Internacional del Libro 2021, el destacado cantautor manifestó sus sensaciones acerca de su visita a nuestra ciudad y puso en valor las políticas culturales que se llevan adelante desde el Municipio.

“Quiero mucho a Comodoro y todo lo que aporte para su crecimiento me genera mucha emoción”, sostuvo.

Como parte de las actividades programadas para la Feria del Libro más importante del interior del país, se concretaron una serie de espectáculos musicales a cargo de importantes artistas de renombre nacional e internacional, con Abel Pintos como protagonista principal del cierre del evento, en la Costanera céntrica.

En ese contexto, el artista indicó que “estoy muy contento porque se sincronizó todo de una forma especial y mágica para que hoy esté en Comodoro. Estábamos intentando programar una gira por la Patagonia para presentar el disco nuevo –‘El amor en mi vida’- y se comunicaron de la Feria del Libro para invitarme”.

Continuando en esa línea, expuso que “me sentí muy feliz y agradecido por la posibilidad porque no quería dejar de venir a Comodoro a cantar, ya que hacía mucho tiempo que no nos encontrábamos y presentar algunas de las nuevas canciones a la gente”.

“Me alegra mucho que, en este regreso tan especial a la presencialidad, se haya dado todo lo necesario para visitar esta ciudad, porque mi deseo es que el público de Comodoro y de otras ciudades que vinieron disfruten del espectáculo y de todo el evento, porque esta Feria del Libro es preciosa y cuenta con el trabajo de mucha gente”, recalcó.

“Lo cultural activa a las ciudades”

Del mismo modo, Pintos ponderó las políticas culturales que se llevan adelante desde la actual gestión municipal ofreciendo propuestas gratuitas para la comunidad, al afirmar que “cuando una ciudad tiene la posibilidad de brindar conciertos, espectáculos y movidas culturales como esta, siempre es una alegría muy grande”.

En ese sentido, agregó que “lo cultural es significativo, ya que cuando se realizan este tipo de eventos las ciudades se reactivan de una forma particular, con la llegada de mucha gente de otros lugares, lo que activa todo lo que es hotelería, gastronomía y el comercio. Cuando existe presupuesto para concretar estas propuestas, es muy bueno que se puedan disfrutar”.

“Quiero mucho a Comodoro, toda esta región es muy especial para mí, y todo lo que signifique crecimiento para esta ciudad me genera mucha emoción. Mi deseo es que todas estas acciones continúen impulsando su desarrollo”, concluyó el cantautor.