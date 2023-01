Abandonó a su perra con una mochila llena de juguetes, comida y una nota

Quienes rescataron a la perrita, investigaron lo sucedido, y descubrieron el trágico motivo que llevó a la dueña a tomar esa decisión.

La perra conocida como Baby Girl fue abandonada en la calle junto a muchos juguetes. El animal fue encontrado atado a una boca de incendios en la localidad de Green Bay, Wisconsin, Estados Unidos.

El rescate estuvo a cargo de la Sociedad Protectora de Animales de la ciudad e informó a los medios locales de la historia detrás de la ex mascota de otra persona. El chequeo para asegurarse de que no tenía enfermedades no tuvo resultados positivos: tenía diabetes mellitus. El diario Mirror explicó que la patología puede llegar a causar niveles elevados de azúcar en la sangre.

La portavoz de la organización protectora sostuvo que “puede ser una enfermedad costosa de manejar, que requiere una compra mensual de insulina y potencialmente otros suministros médicos”. Para dicha diabetes es necesario un control diario de la glucosa, inyecciones de insulina y una dieta restringida en el nuevo hogar.

Además de los juguetes, se encontró una dramática carta que escribió la persona a cargo de Baby Girl. El responsable aseguró que no podía satisfacer las necesidades de su mascota, dado que él también tenía sus propios problemas de salud. El veterinario que atendió a la perra sostuvo que los productos cuestan “cientos de dólares al mes”.

Sin embargo, la vocera expresó: “Hemos estado en contacto con la propietaria anterior y estamos agradecidos por la oportunidad de conectarnos con ella y honrar sus deseos de que Baby Girl encuentre un nuevo hogar”.

La carta completa hacia el ex responsable de Baby Girl

“Vemos tu verdadero amor en la mochila que cuidadosamente empacaste con todas sus cosas favoritas. También en la forma en que aseguraste su correa para que no la atropellara un auto”.

“La colocaste en medio de un vecindario donde la encontrarían rápidamente, y se nota su amor en lo feliz y saludable que se ve Baby Girl. Fue un acto de desesperación”.

“Tenga la seguridad de que está a salvo, está recibiendo mucha atención de nuestro equipo. Le deseamos todo lo mejor y esperamos que si ve esto, pueda descansar un poco más tranquilo sabiendo que su bebé tiene un futuro brillante por delante”.