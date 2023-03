8M: Luque homenajeó a mujeres vecinalistas y valoró su importante rol en la ciudad

Este miércoles, el intendente Juan Pablo Luque encabezó un encuentro de mujeres vecinalistas, donde se puso en valor el crecimiento de la mujer en un rol clave para los barrios de nuestra ciudad. “Las mujeres vecinalistas son un verdadero ejemplo que no se necesita cupo para ser protagonistas”, recalcó.

La actividad se concretó en el Centro de Información Pública, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, y contó con la presencia del secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli; la titular de la Secretaría de la Mujer, Jimena Cores; la responsable de la cartera de Cultura, Liliana Peralta; el secretario de Coordinación de Gabinete, Gustavo Fita; el titular de la Secretaría de Salud, Carlos Catalá; la subsecretaria de dicha área, Gabriela Simunovic; y la gerenta del Ente Comodoro Turismo, Gabriela Zuñeda.

En ese contexto, Juan Pablo Luque manifestó que “es muy importante para nosotros conmemorar una jornada de lucha y de reivindicación de derechos de la mujer, homenajeando el trabajo que llevan adelante las mujeres vecinalistas de Comodoro en ese rol que es esencial para el crecimiento y el desarrollo de nuestra ciudad”.

“Siempre gestionan, trabajan y se dedican a ayudar a los vecinos, ocupando un lugar de decisión que durante mucho tiempo ocuparon únicamente hombres. Las mujeres vecinalistas son un verdadero ejemplo que no se necesita cupo para ser protagonistas, ya que lo lograron con su trabajo y esfuerzo permanente”, enfatizó.

En esa línea, sostuvo que “cuando comenzó la gestión, entendíamos que visibilizar una cuestión de Estado a través de la creación de una Secretaría de Género no pasaba solamente por contar aquellas noticias que, en muchos casos, son tristes, sino que también resalta muchas cosas buenas respecto al trabajo que hacen las mujeres diariamente”.

Continuando en ese tenor, el jefe comunal remarcó que “no soy de los que creen que la mujer ocupa un lugar solamente porque una ley lo dice, sino que hay millones de ejemplos de mujeres que han ocupado lugares porque se lo ganaron directamente. Ahí está la doble valía de ese trabajo”.

“Felicitamos a las vecinalistas por la labor que llevan a cabo, que es mucha y la ciudad lo agradece, ya que permite que nosotros, como funcionarios que están durante un tiempo en gestión, podamos resolver problemas y mejorar la calidad de vida de la gente, que es el objetivo por el que estamos en este lugar”, expuso.

En ese sentido, señaló que “los mejores vecinalistas que tiene la ciudad son mujeres porque se capacitaron, entendieron cuáles puertas hay que golpear para conseguir determinadas cuestiones, nos hacen mucho más fácil el día a día y nos ayudan a resolver los problemas”.

“Durante nuestra gestión intentamos poner esa pasión que demuestran las vecinalistas, que es la que sentimos nosotros por comodoro, con ese sentido de pertenencia y ese amor por el lugar donde vivimos, algo que vemos representado en el trabajo de cada una de ellas”, aseveró.

Finalmente, Luque destacó que “hay que involucrarse más para tener un Comodoro mejor. Si logramos que los comodorenses estén más enamorados de su ciudad, la defienda más y busquemos construir entre todos, vamos a tener una ciudad mucho mejor”.

*“Debemos celebrar que cada vez haya más mujeres en el vecinalismo”*

Por su parte, la secretaria de la Mujer, Jimena Cores, explicó que “la idea de este encuentro fue charlar sobre lo que es ser mujer en este mundo y lo que es ser vecinalista. Yo vengo del vecinalismo y sé lo difícil que es ser mujer en ese rol, más allá de que hay cada vez más mujeres, algo que debemos celebrar porque nos cuesta mucho llegar a lugares de toma de decisiones”.

Asimismo, recalcó que “quienes están en el vecinalismo cumplen una triple jornada: su trabajo, el hogar y la vecinal. Es muy importante lo que hacen y eso lo tienen que valorar porque son muy importantes para sus barrios y para la ciudad”.

Como experiencia personal, Cores comentó que “cuando era vecinalista –en barrio Juan XXIII-, en ocasiones sucedía que no me hablaban a mí, sino a los hombres de la comisión, pensando que, al ser mujer, no entendía acerca de determinadas cuestiones”.

*Rol protagónico*

En tanto, la presidenta de la Asociación Vecinal de barrio 25 de Mayo, Fabiana Ramos, expresó que “estoy orgullosa de todo el trabajo que he realizado por mi barrio, que pronto va a cumplir 80 años. Durante 8 años, la Vecinal estuvo cerrada y los vecinos no podían reclamar nada; hoy, el destino me encuentra ocupando ese lugar”.

“Me encanta trabajar para mis vecinos, a pesar de que, a veces, esta tarea que llevamos adelante ad honorem tiene sus sinsabores, pero siempre logamos seguir adelante y gestionar por el barrio”, sostuvo.

Del mismo modo, Ramos recalcó que “estoy feliz por lo que se está haciendo en nuestro barrio, trabajando en forma conjunta con el Municipio, como sucede con la obra del camino costero ARA San Juan, muy importante para Comodoro”.

Por último, la titular de la Vecinal de barrio Castelli, Viviana Benegas, recordó que “cuando comencé como vecinalista, eran peleas todo el tiempo, ya que, al verme joven, pensaron que me podían manejar; eso me armo de carácter. Hoy, miro hacia atrás y es impresionante cómo uno crece y aprende”.

“Íbamos a pedir ayuda a los funcionarios, nos prestaron atención y ahí empezamos a agarrar vuelo, con apoyo de los vecinos que se fueron sumando y de la familia. Además, debemos rescatar el cambio que hay en esta gestión respecto al trato hacia las mujeres”, concluyó.