58 años de Petroleros Privados

“Esa historia siempre fue de lucha y de pelea por la satisfacción de los Trabajadores”, subrayó.

Acompañado por miembros de la Comisión Directiva y en pleno recorrido por la obra de la Sede de la zona norte comodorense, en Kilómetro 5, Ávila evocó que “el Gremio desde sus inicios abrazó el lineamiento peronista, que es defender a los Trabajadores y eso nunca lo abandonamos; siempre hemos estado encolumnados defendiendo sus intereses”.

‘Loma’ afirmó que “esta historia ha hecho que este Sindicato sea uno de los más grandes de la Patagonia”, al tiempo que indicó que “los primeros recuerdos son para nuestros Jubilados que lo forjaron y hoy son parte, algo que para nosotros es un logro importantísimo, al igual que haber incorporado a la mujer nuevamente para participar de las distintas acciones”.

“Este es un movimiento de los Trabajadores, en especial de su fortaleza para superar distintas etapas como esta que estamos viviendo hoy. No es un día para festejar, pero sí para que le demostremos a nuestros Afiliados y a la gente, que estamos de pie y vamos a intentar sobrevivir todos, que el compromiso es con nuestra gente y a pesar de la pandemia y lo difícil de la economía, no bajamos los brazos y seguimos construyendo un futuro, buscando un camino y una salida para todos nuestros trabajadores”, enfatizó como mensaje principal de la Comisión Directiva.

Incidencia del Gremio

Ávila destacó que “nos hemos convertido en una parte importante de la estructura de la provincia del Chubut, sea con el Gobierno que sea, porque tenemos lo que el pueblo elija, y nos ponemos a trabajar y al servicio de quien tenga que ser, porque de ahí salen las mejores ideas, y eso es lo mejor que podemos hacer para nuestros Trabajadores”.

“Nosotros en política participamos desde nuestra estructura, pero también defendiendo los intereses de los Afiliados y de todos los chubutenses, porque somos parte de la economía, de la sociedad; y Comodoro no sería lo que es sin la Ley de Hidrocarburos, que la fueron a buscar los Trabajadores Petroleros: para eso acompañamos, pusimos el hombro y hoy le brindamos a la ciudad la chance no de que esté bien, pero sí que por lo menos podamos a soportar una crisis. Y si este trimestre va a haber regalías, se debe a los 3.000 compañeros que en plena pandemia han puesto el hombro a la Producción y a la mantención del trabajo en la Cuenca, sin decir nada”, analizó.

Panorama complejo

En otro orden, Ávila señaló que junio y julio de este año son dos meses atípicos: “está el aguinaldo entremedio, estamos parados. Hay 3.000 Trabajadores que subieron y 7500 que estuvieron en la casa y no generaron absolutamente nada; entonces cuando uno ve eso y piensa en buscar el futuro, quiere darle ánimo la gente pensando que vamos a superar esta pandemia y que vamos a tratar de estar todos juntos. Hoy, la curva se empieza a dar vuelta y comienza a haber más actividad”, determinó.

El titular de Petroleros insistió en que “la mejor vacuna, como dice nuestro Presidente, es cuidarnos y ser solidarios entre nosotros, buscar el camino que nos lleve por lo menos a tener una actividad lo más normal que se pueda dentro de lo difícil, que está todo. Esto la gente lo entiende y comprende”.

“Ese es un gesto, el para ir para adelante y pensar en el futuro; creer que vamos a estar haciéndole frente a la pandemia, que no nos va a asustar. Seguramente tendremos algunos sube y bajas, pero nos vamos a preparar para enfrentarla y vencerla, porque tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer en el campo, como es nuestra herramienta, trabajando. Siempre lo hemos hecho así”, manifestó el líder sindicalista.

Salida de Equipos y discusión salarial

No obstante lo difícil de la coyuntura actual, Ávila rescató que “vienen buenas noticias, en el Yacimiento de PAE van a mover catorce Workover más y seis Perforadores. Ese es el compromiso con la actividad, lo que va a traer Trabajo a Operaciones Especiales, a Mantenimiento y Producción, a los Trabajadores de Torre que están en sus casas. Eso tenemos que cuidarlo siendo solidarios; mañana empezamos a trabajar también con Capsa para ver qué Equipo sube, con Tecpetrol estamos en la mesa de negociación y tenemos un duro problema con YPF, pero también lo vamos a superar”.

“Tampoco olvidamos que tenemos que ir por el resto, que nos deben el cierre de Paritarias del 2019 y el aumento del 2020, porque cuando esto mejore, vamos a ir por eso, porque nos corresponde y porque para eso hemos mantenido la Industria con nuestro esfuerzo”, advirtió.

Continuidad de obra

En cuanto a la construcción de barrio Presidente Ortiz, ‘Loma’ señaló: “tenemos un avance importante en la obra, que no se ha detenido a pesar de la pandemia. Hemos hecho todos los esfuerzos necesarios y le agradezco a todos los compañeros de la UOCRA, que siguen trabajando, porque sabíamos que esto teníamos que hacerlo ya que es parte del progreso; y también ellos entienden que nosotros podemos hacer el esfuerzo en estas circunstancias y ayudarlos a que puedan mantener su empleo”.

“Entonces es mutuo el agradecimiento que hay, pero también es enorme el esfuerzo que hicieron para que avance una obra de 7.800 metros cuadrados, con un gimnasio con todo lo que necesitan las instalaciones modernas para hacer actividades deportivas, que va a haber dos en la Patagonia con este tipo de piso, tribunas, capacidad de estacionamiento y demás”, enumeró Ávila, no sin mencionar la parte del Salón de Usos Múltiples donde los Petroleros podrán festejar casamientos, cumpleaños o aniversarios, todo con sus correspondientes sanitarios y climatización, para la cual ya se pueden observar cada uno de los ductos instalados.

“Es una obra monumental, que Comodoro y la provincia se merecían, pero que lo haga un Sindicato tiene más mucho más valor todavía, porque esto no nace de la política sino que lo hace un Gremio de Trabajadores, lo que indica que cuando queremos hacer algo, lo hacemos. Si estamos preparados y organizados, sin lugar a dudas somos nosotros los que movemos la economía de cualquier provincia o cualquier ciudad, eso queda demostrado acá en la obra, porque los dirigentes vamos a pasar, pero esto va a sobrevivir al paso del tiempo”, concluyó.