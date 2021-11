42 voluntarios participaron de la campaña del Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional

Este martes el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional realizó una jornada de donación, en el marco del Día del Donante Voluntario y Habitual de Sangre. “Participaron 42 voluntarios y superó las expectativas”, indicó Pablo Varela, integrante del servicio.

Cada 11 de noviembre en Argentina se celebra el Día del Donante Voluntario y Habitual de Sangre, en conmemoración de la primera transfusión realizada con anticoagulante en el país, en 1914. En este marco, este martes, en Comodoro Rivadavia, el Servicio de Hemoterapia del Hospital Regional, dependiente del Área Programática Sur del Ministerio de Salud, realizó una jornada de donación.

La actividad se realizó de 7:00 a 11:00 hs en el edificio de la Cruz Roja Argentina, donde funciona el banco de sangre desde el inicio de la pandemia, y según explicó Pablo Varela, integrante del servicio, “la actividad fue un éxito”.

“Superó las expectativas, esperábamos 25 personas y tuvimos 42 voluntarios. Se acercaron muchos jóvenes. Tuvimos desde un chico de 17 años que fue su primera vez que donó, hasta gente que promediaba los 35 y chicos que ya han donado antes. Muchos vinieron porque vieron las propagandas, después vino una señora que siempre había querido venir a donar y justo hoy pudo, así que fue una jornada muy gratificante”, indicó.

La actividad contó con la participación de estudiantes de la tecnicatura de hemoterapia y personal de la Cruz Roja, y la colaboración de Mónica Báez, quien donó platos dulces que formaron parte del desayuno que se le dio a cada voluntario luego de la extracción.

Respecto al procedimiento en sí, Varela explicó que “dura 30 minutos, entre que uno llega, se realiza la extracción, que son entre 8 y 10 minutos, y desayuna”.

En ese sentido, el técnico en hemoterapia, explicó que la idea es que el donante antes haya desayunado, sin consumir lácteos. Sin embargo, en caso de no haberlo hecho, de igual forma se puede realizar la extracción. Luego el paciente recibirá un nutritivo desayuno para continuar su jornada.

Respecto a la respuesta de la gente, Valera, sostuvo que una vez que ven que “el proceso es rápido, que no lleva mucho tiempo, por lo general vuelve con el paso del tiempo”. Y en esa línea, destacó la importancia de la donación de sangre, tanto para el donante como para el sistema de salud y el servicio en sí. “Es algo que ayuda a todos. Para el servicio la idea de hacer la donación voluntaria es importante porque está comprobado que los dadores voluntarios son más fieles, vienen más seguidos y abastecen al servicio de unidades. Para el familiar que se encuentra internado, en cambio, es sacarle el estrés de decirle necesito que me traigas dadores, y al voluntario le permite regenerar las células, porque vos donás y tus células se empiezan a regenerar en el mismo momento que donás”.

La jornada de este martes culminó el Colegio Perito Moreno, con en homenaje a la docente y locutora Daniela Velasco, quien fue asesinada recientemente, en un caso que conmocionó a la ciudad.

Según explicó Varela, ella era una habitual dadora de sangre y difusora de las actividades vinculadas al servicio, por esa razón, decidieron homenajearla en uno de sus lugares de trabajo. La actividad contó con la presencia de la directora del Área Programática Sur, Miryám Monasterolo, quien estuvo acompañada por la directora asociada Margarita Opazo.

Quienes quieran donar sangre, pueden acercarse de lunes a viernes al edificio de la Cruz Roja, ubicado en Yrigoyen 1124 de 7:00 a 10:00 hs.