El gobierno francés reforzará las medidas de seguridad y limitará determinadas manifestaciones ante la convocatoria de nuevas protestas previstas para los próximos días, en medio de la tensión generada por los disturbios urbanos registrados el fin de semana pasado.

Así lo anunció el presidente Emmanuel Macron, quien acusó a grupos de extrema izquierda de promover acciones sediciosas con el objetivo de “derrocar la República” y adelantó que solo se permitirán manifestaciones organizadas por entidades reconocidas, como los sindicatos.

La decisión fue comunicada tras una reunión con responsables de inteligencia y altos funcionarios del gobierno, mientras distintas ciudades francesas se preparan para nuevas movilizaciones y posibles episodios de violencia.

Aunque algunas autoridades locales prohibieron protestas en ciudades como Lyon, Rouen y Toulon, la Justicia francesa dejó sin efecto la prohibición de una manifestación prevista en París. Miles de personas participaron de esa concentración bajo un amplio operativo policial y sin incidentes de gravedad.

De cara al próximo fin de semana, el gobierno desplegará un operativo reforzado con unidades especiales de la policía y la gendarmería, además de efectivos de la misión militar Sentinelle. Según el Ministerio del Interior, el nivel de movilización de las fuerzas de seguridad será superior al aplicado durante los disturbios recientes.

Las movilizaciones forman parte de un clima de creciente malestar social alimentado por el aumento del costo de vida, la presión sobre los ingresos familiares y las críticas al funcionamiento de los servicios públicos, factores que han impulsado protestas en distintos puntos del país.

La crisis se desarrolla además en un contexto político sensible para Francia, a pocos meses de las elecciones presidenciales, donde la seguridad y el descontento social se han convertido en temas centrales del debate público.