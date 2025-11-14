¡Casa prefabricada por $760.938/m² y lista en 12 horas: ¿La revolución habitacional que estabas esperando?

La tendencia de las casas prefabricadas y modulares crece en la Argentina, impulsada por quienes buscan una vivienda rápida, eficiente y a menor costo que la construcción tradicional. Dentro de esta tendencia se destaca un módulo habitacional de 16 m² se comercializa por $12.175.000 y puede instalarse en tan solo 12 horas una vez que llega al terreno.
Este tipo de unidad está diseñada como espacio compacto y funcional, ideal para viviendas individuales, casas de fin de semana, oficinas, alojamientos turísticos o incluso ampliaciones modulares dentro de un lote ya existente.
Qué incluye la casa contenedor
Se trata de un modelo llave en mano, que llega totalmente terminado desde fábrica y no requiere obra húmeda ni mano de obra especializada.
Entre sus características principales se detallan:
- Superficie total: 16 m²
- Dimensiones: 5,91 m x 2,40 m x 2,44 m
- Estructura: paneles SIP (aislamiento térmico y eficiencia energética)
- Piso: vinílico símil madera
- Aberturas: dos ventanas de aluminio corredizas
- Puerta de ingreso: 80 cm
- Instalación eléctrica completa: reglamentaria, con tomacorrientes, llaves térmicas y toma para aire acondicionado
- Baño completo: ducha, inodoro, lavamanos y ventilación
- Cocina integrada: mesada, bacha, anafe y alacena
Como opcional se pueden agregar calefón eléctrico, aire acondicionado, deck rebatible, rejas o puerta reforzada, entre otros complementos.
Ventajas de estas casas prefabricadas
- Instalación súper rápida: lista en menos de 12 horas
- Bajo mantenimiento y buena durabilidad
- Aislación térmica eficiente gracias al sistema SIP
- Adaptables y ampliables con nuevos módulos
- Transporte sencillo: se pueden recolocar o trasladar
- Aptas para uso habitacional, turístico, laboral u oficinas temporarias
El crecimiento del mercado de viviendas modulares muestra que cada vez más personas buscan soluciones habitacionales rápidas, sustentables y accesibles, con la posibilidad de ampliar en etapas según sus necesidades.
