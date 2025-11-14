¡Casa prefabricada por $760.938/m² y lista en 12 horas: ¿La revolución habitacional que estabas esperando?

La tendencia de las casas prefabricadas y modulares crece en la Argentina, impulsada por quienes buscan una vivienda rápida, eficiente y a menor costo que la construcción tradicional. Dentro de esta tendencia se destaca un módulo habitacional de 16 m² se comercializa por $12.175.000 y puede instalarse en tan solo 12 horas una vez que llega al terreno.

Así es esta casa prefabricada (Foto: Mercado Libre).

Este tipo de unidad está diseñada como espacio compacto y funcional, ideal para viviendas individuales, casas de fin de semana, oficinas, alojamientos turísticos o incluso ampliaciones modulares dentro de un lote ya existente.

Qué incluye la casa contenedor

Se trata de un modelo llave en mano, que llega totalmente terminado desde fábrica y no requiere obra húmeda ni mano de obra especializada.

Entre sus características principales se detallan:

Superficie total: 16 m²

16 m² Dimensiones: 5,91 m x 2,40 m x 2,44 m

5,91 m x 2,40 m x 2,44 m Estructura: paneles SIP (aislamiento térmico y eficiencia energética)

paneles SIP (aislamiento térmico y eficiencia energética) Piso: vinílico símil madera

vinílico símil madera Aberturas: dos ventanas de aluminio corredizas

dos ventanas de aluminio corredizas Puerta de ingreso: 80 cm

80 cm Instalación eléctrica completa: reglamentaria, con tomacorrientes, llaves térmicas y toma para aire acondicionado

reglamentaria, con tomacorrientes, llaves térmicas y toma para aire acondicionado Baño completo: ducha, inodoro, lavamanos y ventilación

ducha, inodoro, lavamanos y ventilación Cocina integrada: mesada, bacha, anafe y alacena

Así es por dentro (Foto: Mercado Libre).

Como opcional se pueden agregar calefón eléctrico, aire acondicionado, deck rebatible, rejas o puerta reforzada, entre otros complementos.

Ventajas de estas casas prefabricadas

Instalación súper rápida: lista en menos de 12 horas

lista en menos de 12 horas Bajo mantenimiento y buena durabilidad

y buena durabilidad Aislación térmica eficiente gracias al sistema SIP

gracias al sistema SIP Adaptables y ampliables con nuevos módulos

con nuevos módulos Transporte sencillo: se pueden recolocar o trasladar

se pueden recolocar o trasladar Aptas para uso habitacional, turístico, laboral u oficinas temporarias

El crecimiento del mercado de viviendas modulares muestra que cada vez más personas buscan soluciones habitacionales rápidas, sustentables y accesibles, con la posibilidad de ampliar en etapas según sus necesidades.

Fuente:https://tn.com.ar/economia/propiedades/2025/11/13/como-es-la-casa-prefabricada-que-se-vende-por-760938-el-m2-y-se-coloca-en-12-horas/