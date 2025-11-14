Close Menu
¡Casa prefabricada por $760.938/m² y lista en 12 horas: ¿La revolución habitacional que estabas esperando?

Anibal GomesBy No hay comentarios2 Mins Read

La tendencia de las casas prefabricadas y modulares crece en la Argentina, impulsada por quienes buscan una vivienda rápida, eficiente y a menor costo que la construcción tradicional. Dentro de esta tendencia se destaca un módulo habitacional de 16 m² se comercializa por $12.175.000 y puede instalarse en tan solo 12 horas una vez que llega al terreno.

Así es esta casa prefabricada (Foto: Mercado Libre).
Este tipo de unidad está diseñada como espacio compacto y funcional, ideal para viviendas individuales, casas de fin de semana, oficinas, alojamientos turísticos o incluso ampliaciones modulares dentro de un lote ya existente.

Qué incluye la casa contenedor

Se trata de un modelo llave en mano, que llega totalmente terminado desde fábrica y no requiere obra húmeda ni mano de obra especializada.

Entre sus características principales se detallan:

  • Superficie total: 16 m²
  • Dimensiones: 5,91 m x 2,40 m x 2,44 m
  • Estructura: paneles SIP (aislamiento térmico y eficiencia energética)
  • Piso: vinílico símil madera
  • Aberturas: dos ventanas de aluminio corredizas
  • Puerta de ingreso: 80 cm
  • Instalación eléctrica completa: reglamentaria, con tomacorrientes, llaves térmicas y toma para aire acondicionado
  • Baño completo: ducha, inodoro, lavamanos y ventilación
  • Cocina integrada: mesada, bacha, anafe y alacena
Así es por dentro (Foto: Mercado Libre).
Como opcional se pueden agregar calefón eléctrico, aire acondicionado, deck rebatible, rejas o puerta reforzada, entre otros complementos.

Ventajas de estas casas prefabricadas

  • Instalación súper rápida: lista en menos de 12 horas
  • Bajo mantenimiento y buena durabilidad
  • Aislación térmica eficiente gracias al sistema SIP
  • Adaptables y ampliables con nuevos módulos
  • Transporte sencillo: se pueden recolocar o trasladar
  • Aptas para uso habitacional, turístico, laboral u oficinas temporarias

El crecimiento del mercado de viviendas modulares muestra que cada vez más personas buscan soluciones habitacionales rápidas, sustentables y accesibles, con la posibilidad de ampliar en etapas según sus necesidades.

 

 

Fuente:https://tn.com.ar/economia/propiedades/2025/11/13/como-es-la-casa-prefabricada-que-se-vende-por-760938-el-m2-y-se-coloca-en-12-horas/

