¿Cuántos pasos al día bastan para frenar el deterioro cognitivo? ¡La ciencia revela el número!

El Alzheimer es una enfermedad que progresa lentamente, comenzando años antes de que aparezcan síntomas como la pérdida de memoria. En esta fase inicial, llamada «preclínica», se acumulan proteínas anormales como el beta amiloide (Aβ) y la tau, que dañan las neuronas poco a poco.

Aunque no hay cura, hasta la mitad de los casos podrían prevenirse modificando factores de riesgo como la dieta, la educación o el ejercicio. Pero hasta ahora, no estaba claro cómo el ejercicio afecta directamente los cambios cerebrales en el Alzheimer.

Un estudio reciente en Nature Medicine revela que dar más de 5.000 pasos diarios podría ralentizar la acumulación de la proteína tau y el deterioro cognitivo en personas en etapas tempranas del Alzheimer. Es una de las primeras investigaciones que vincula niveles de actividad física con biomarcadores clave de la enfermedad, proponiendo un objetivo realista para adultos mayores.

Cómo se hizo el estudio

Investigadores de Harvard, liderados por Wai-Ying Wendy Yau y Jasmeer Chhatwal, analizaron datos de 294 adultos de 50 a 90 años sin problemas cognitivos. Durante 14 años, combinaron mediciones de pasos diarios con escáneres cerebrales (PET) y evaluaciones anuales de memoria y funciones mentales. Cada participante usó un podómetro una semana y se sometió a estudios cerebrales periódicos para medir amiloide y tau.

Los resultados mostraron que el ejercicio no afectó la acumulación de amiloide, pero sí ralentizó la de tau en áreas del cerebro relacionadas con la memoria, especialmente en quienes tenían altos niveles de amiloide al inicio. Esta menor acumulación de tau explicó gran parte de la protección del ejercicio sobre la memoria y las capacidades cognitivas.

Personas activas con amiloide elevado tuvieron un deterioro cognitivo mucho más lento. Por ejemplo, quienes caminaban entre 5.000 y 7.500 pasos diarios tardaban casi el doble en llegar a un declive cognitivo que los sedentarios. El beneficio se estabiliza con actividad moderada: incluso 3.000-5.000 pasos diarios mejoran la evolución cerebral comparado con la inactividad.

Caminatas diarias para proteger el cerebro

El estudio sugiere que caminatas sencillas pueden ser una herramienta poderosa contra el Alzheimer antes de los síntomas. La inactividad física es un factor modificable clave en etapas tempranas, y metas como 6.000 pasos diarios podrían ayudar a retrasar el deterioro en millones de personas mayores.

Tara Spires-Jones, del Centro para el Descubrimiento de las Ciencias del Cerebro de la Universidad de Edimburgo, destacó que incluso cantidades modestas de ejercicio (más de 3.000 pasos) benefician a quienes ya tienen patología temprana.

Charles Marshall, de la Queen Mary University of London, agregó que el estudio confirma que la actividad física moderada enlentece la progresión del Alzheimer al reducir la acumulación de tau, una causa de pérdida neuronal. «No dudaría en animar a la gente a fijarse una meta diaria de pasos», dijo.

En resumen, caminar más no solo mejora la salud física, sino que protege el cerebro. Si tienes riesgo de Alzheimer, considera aumentar tus pasos diarios: ¡un pequeño cambio puede marcar una gran diferencia!

