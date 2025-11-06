Este sábado se realiza la Limpieza Anual de Playas en Comodoro y Rada Tilly

Este sábado 8 de noviembre, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly serán escenario de una nueva edición de la Limpieza Anual de Playas, una jornada que busca promover el cuidado del ambiente, la conciencia ciudadana y el compromiso colectivo con el litoral marítimo de la región.

La actividad se desarrollará de manera simultánea a partir de las 14:45 horas, convocando a vecinos, estudiantes, instituciones y organizaciones sociales que se sumarán a la iniciativa bajo el lema “La playa como el aula”, una propuesta que combina educación ambiental, voluntariado y trabajo en equipo.

Puntos de encuentro

Los grupos se concentrarán a las 14:45 horas en los siguientes lugares:

Caleta Córdova: playón al final del barrio

Playa La Compresora: sector de los tamariscos

Playa Restinga Alí: en los iglús

Playa Km 5: inicio del Paseo Costero (calle Ferrocarriles Patagónicos)

Playa Km 4: sector de los fogones

Playa Km 3: puesto de Guardavidas

Costanera céntrica: puesto de Guardavidas

Playa 99 – Stella Maris: playón de Saturnino López y H. Manso

Rada Tilly: bajada 6 (14:00 horas)

Una acción colectiva por el mar patagónico

La jornada, impulsada por distintas instituciones ambientales, municipales y educativas, invita a toda la comunidad a participar con guantes, gorra, protector solar y ropa cómoda, contribuyendo así a mantener limpias las playas y generar conciencia sobre la importancia de no arrojar residuos en los espacios naturales.

Además de la recolección de desechos, se realizarán actividades de sensibilización ambiental y clasificación de residuos, promoviendo el reciclaje y la protección de la fauna marina.