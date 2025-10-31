Prisión preventiva para Brian Ezequiel Maldonado por el homicidio de Simón Railef

A seis días del asesinato de Simón Railef, los investigadores lograron identificar y detener al principal sospechoso. Esta mañana, la fiscalía, formuló cargos contra Brian Ezequiel Maldonado (30), imputado como presunto autor del delito de homicidio agravado por alevosía, en concurso real con hurto calamitoso. Asimismo, los representantes del Ministerio Público Fiscal, pidieron al juez Ariel Quiroga que hiciera lugar al pedido de prisión preventiva contra el procesado. Finalmente, el magistrado, formalizó la investigación preparatoria de juicio contra Maldonado, en orden a los hechos narrados y la calificación legal propuesta por la fiscalía. En este marco, dispuso que el presunto autor del crimen, continúe detenido en la comisaría de Sarmiento por el plazo de seis meses.

El caso

Al inicio del acto judicial, la fiscal jefe Andrea Vázquez, peticionó que se declare legal la detención del imputado. Luego, desarrolló los medios de prueba que el equipo de investigadores obtuvo, desde el domingo 26 de octubre por la noche, cuando un testigo se presentó en la comisaría, para informar que había observado el cuerpo su amigo tirado en el piso del interior de la cabaña ubicada sobre la calle Pellegrini intersección con General Roca.

En este sentido, la investigadora, relató el análisis realizado por la brigada de investigaciones, respecto de las cámaras de vigilancia de la zona. Esas imágenes, permitieron reconstruir los trayectos efectuados por Simón Railef durante la noche del viernes 24 de octubre y la madrugada del sábado 25. También, describió el recorrido realizado por el imputado Bryan Maldonado, en el amanecer del sábado pasado. En este marco, los investigadores, sostienen que el procesado y la víctima, se cruzaron aproximadamente a las 08:30. Raileff estaba en el patio de su casa cuando Maldonado se acercó. Ambos tenían un vínculo de amistad y lazos familiares. Por eso, a las 09:15 de la mañana, decidieron ir a comprar bebidas alcohólicas, a un almacén ubicado sobre Avenida San Martín entre Pellegrini y Fontana.

En este contexto, la teoría inicial de la fiscalía, considera que entre las 09:30 y 10:40 del 25 de octubre, en la cabaña n°1, el imputado, utilizó un cuchillo para atacar desde atrás a Simón Railef, Le provocó heridas en la mano, el pómulo y un profundo corte en el cuello que le causó la muerte.

Imágenes y Entrevistas

Con respecto a la acusación de hurto calamitoso, mencionaron las imágenes que registran a Maldonado, saliendo de la casa de Railef, con la bicicleta de la víctima. A ello, agregaron las evidencias (un pantalón, un cuchillo, recibos de sueldo, facturas de comercio) halladas por dos testigos en la vera del río Senguer, sobre la zona de puente “Traverso”. La entrevista realizada a una testigo da cuenta de que Maldonado paso varias horas del sábado en esa zona. Después destacaron que el trabajo de los sabuesos de la División Canes de Comodoro Rivadavia, permitió que ayer a orillas del Senguer, se encontrara una remera con profusas manchas de sangre. Esa pesquisa, también llevo a los perros adiestrados en búsqueda de rastros, hasta un domicilio ubicado sobre la calle General Roca y esquina Fontana. En esa casa reside la pareja de Maldonado. En el allanamiento, la policía encontró teléfonos celulares, parlantes, y la llave de la casa de Railef, entre otros elementos.

Prisión preventiva

Vázquez peticionó que se dicte la prisión preventiva contra el sospechoso. Sus fundamentos fueron los riesgos procesales de peligro de fuga por falta de arraigo, las características del hecho y la pena en expectativa. A su turno, la defensora pública propuso la medida sustitutiva de presentación periódica en la comisaria.

Durante la audiencia asistieron la procuradora Luciana Coppini y el abogado Bryan Mac Donald. En tanto, los familiares de la víctima estuvieron asistidos por las profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito.