Emilse Saavedra aseguró que la Boleta Única facilitó la fiscalización

La jornada electoral se desarrolla con total normalidad en Comodoro Rivadavia. Desde las primeras horas de la mañana, los comodorenses se acercan a las escuelas para ejercer su derecho al voto bajo el sistema de boleta única de papel, que se implementa por primera vez en la provincia.

Emilse Saavedra candidata a la diputación nacional en segundo término por el Frente de Izquierda valoró la normalidad de la jornada electoral en Comodoro Rivadavia y sostuvo que el nuevo sistema contribuyó a un proceso más ágil y transparente.

También se refirió a la polarización y a la respuesta de la ciudadanía.

“La polarización fue bastante fuerte en esta ocasión, pero la jornada viene muy tranquila. El sistema de boleta única facilitó mucho la tarea, tanto para los votantes como para los fiscales. Incluso el cierre va a ser más sencillo”, explicó en diálogo con La Posta Comodorense.

La referente remarcó que no se registraron incidentes en los circuitos locales y que el proceso se desarrolla con normalidad en toda la provincia.

“Nuestros fiscales no nos han reportado ningún inconveniente, cosa que en otras elecciones sí pasaba con las boletas tradicionales. La participación es alta y se nota entusiasmo en la gente”, señaló.

Sobre el clima político, expresó: “Nosotros estamos tranquilos, porque nuestra forma de hacer política es caminar las calles, acompañar las luchas. Mientras otros invierten millones en publicidad, nosotros seguimos cerca de los vecinos. Esa es nuestra coherencia y nuestro mayor potencial”.

Finalmente, destacó la buena recepción de las propuestas entre los votantes. “La gente entiende que le hablamos como laburantes, no como empresarios. Por eso las propuestas son bien recibidas y se genera un vínculo genuino”, concluyó.

Las urnas permanecerán abiertas hasta las 18 horas y se espera una amplia participación en toda la jornada.