Ana Clara Romero: «Es una prioridad acompañar a cada emprendedor que decide no bajar los brazos»

La diputada nacional, Ana Clara Romero impulsó un encuentro con emprendedoras de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, con el fin de poder compartir experiencias, inquietudes y remarcar la importancia de generar lazos entre el Estado y el sector privado para fortalecer el empleo local.

“En este sentido, estuve acercándoles propuestas como el Sello Chubut, el Programa Raíces, los créditos del Ministerio de Producción y los programas del CFI, que son herramientas que buscan traducirse en soluciones concretas para quienes, a pesar de las dificultades, siguen apostando y soñando en grande en nuestra provincia”,aseguró la legisladora.

“Emprender en la Argentina de hoy es un acto de coraje. Por eso, acompañar a cada PyME, a cada comerciante y a cada emprendedor que decide no bajar los brazos, es una prioridad. Estas herramientas fiscales y productivas deben transformarse en oportunidades reales para los chubutenses. Como diputada nacional, voy a seguir gestionando y apoyando políticas que fortalezcan el desarrollo local y consoliden a nuestras PyMEs y emprendedores como protagonistas del futuro de Chubut”, sentenció.

«Estamos en una escucha permanente de cada emprendedor de la provincia, y vamos a llevar esta propuesta a distintas localidades de Chubut para ampliar su alcance e impulsar de manera conjunta con otros organismos el desarrollo de nuevas líneas de microcréditos, capacitaciones y acceso a programas que permitan fomentar el crecimiento de cada PyME», agregó.

Medidas para acompañar a las familias chubutenses

En línea con este objetivo, celebró que el gobernador Ignacio Torres, junto al Banco del Chubut, haya anunciado una serie de medidas financieras destinadas a dar alivio a los trabajadores, jubilados y familias de la provincia.

«La nueva herramienta permitirá refinanciar saldos de tarjetas de crédito y préstamos personales con mejores plazos, cuotas accesibles y un período de gracia de 60 días, alcanzando a más de 14 mil personas. Esto significa previsibilidad y tranquilidad en un contexto nacional complejo, y muestra que en Chubut estamos dando respuestas concretas para cuidar a quienes más lo necesitan», concluyó.