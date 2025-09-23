Comodoro: llega la 9° edición del Festival de Arte y Literatura “Viento Empapa” con homenaje a María Elena Walsh

La Escuela de Arte de Comodoro Rivadavia invita a participar de la 9° edición del Festival de Arte y Literatura “Viento Empapa”, que este año rinde homenaje a la prolífica obra de María Elena Walsh. La cita será el sábado 4 de octubre, de 14 a 19 horas, con entrada libre y gratuita.

Organizado junto a la Escuela de Música y el Centro de Expresión Infantil, dependientes del ISFD N°806, el festival está destinado a chicas, chicos, adolescentes y familias, y propone una tarde completa con talleres creativos, conciertos, teatro, danza, instalaciones y acciones artísticas al paso.

Entre las actividades previstas habrá talleres de jardinería, origami, lectura y juego, así como espectáculos como el concierto “CanZOOnes Locas” y la obra de teatro y danza “Disparates al viento”, además de desafíos interactivos, canciones con pictogramas, jenga poético y una biblioteca para lecturas compartidas.

“Viento Empapa” nació en 2015 con el objetivo de acercar a las infancias, adolescencias y familias al arte y la literatura, fortaleciendo el acceso libre a experiencias culturales en el marco de la educación pública y gratuita. A lo largo de sus ediciones, el festival ha contado con la participación de reconocidos autores de literatura infantil y juvenil como Adela Basch, Istvansch, Cecilia Pisos, Liliana Cinetto, Juan Lima y Graciela Rendón, y en cada entrega rinde tributo a grandes referentes de las letras, como Elsa Bornemann, Laura Devetach y Gustavo Roldán.