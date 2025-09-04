AFIP y ARCA refuerzan el control sobre billeteras digitales, aunque PayPal sigue fuera del radar

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a través de la Agencia de Recaudación y Control de Activos (ARCA), intensifica en Argentina el monitoreo de las operaciones realizadas en las principales billeteras virtuales del país. Entre las plataformas alcanzadas por esta supervisión se encuentran Mercado Pago, Naranja X y Ualá, que funcionan bajo esquemas locales y responden a requerimientos de información específicos.

Sin embargo, existe una excepción significativa: PayPal. Debido a su estructura y a la jurisdicción internacional bajo la que opera, la plataforma no está incluida en los sistemas de control que se aplican a nivel nacional. Esto significa que los fondos que ingresan a través de PayPal, en dólares u otras monedas extranjeras, no se encuentran sujetos al mismo nivel de fiscalización automática que en el caso de las billeteras virtuales con sede en Argentina.

El crecimiento de estas herramientas digitales, utilizadas tanto para pagos cotidianos como para transferencias, ha impulsado a las autoridades a diseñar mecanismos de seguimiento que permitan detectar movimientos de dinero vinculados con la evasión fiscal o con ingresos no declarados. Si bien en la actualidad el nivel de control no alcanza la rigurosidad del sistema bancario tradicional, se prevé que en los próximos años las plataformas locales deban brindar información más detallada, replicando esquemas similares a los aplicados en bancos e instituciones financieras.

La situación de PayPal responde a su sede en Estados Unidos y a la ausencia de un convenio de intercambio automático de información financiera con Argentina. Esta particularidad ha convertido a la plataforma en una de las preferidas por trabajadores independientes, profesionales y empresas que reciben pagos desde el exterior, especialmente en rubros como el comercio electrónico, los servicios digitales y las actividades freelance. No obstante, en operaciones de mayor volumen, al momento de transferir fondos hacia cuentas bancarias locales, las entidades financieras argentinas pueden solicitar documentación que acredite el origen del dinero.

El escenario plantea un desafío para las autoridades tributarias. Mientras que las billeteras nacionales ya están integradas en el esquema de control de ARCA, las internacionales dependen de acuerdos bilaterales que todavía no están vigentes. La tendencia global apunta hacia una mayor cooperación y transparencia en materia fiscal, lo que podría modificar en el futuro la situación de plataformas como PayPal y ampliar el alcance de la supervisión.

Por ahora, la diferencia de jurisdicciones mantiene a PayPal fuera del radar directo de ARCA, marcando una clara línea entre las billeteras digitales locales y aquellas que operan en un marco internacional. El debate sobre la necesidad de homogeneizar regulaciones sigue abierto y se proyecta como un eje clave en la agenda económica de los próximos años.