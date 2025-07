La  Oficina de Derechos y Garantías alerta por el desborde en el Sistema de Protección de Derechos de Comodoro

HAY MAS DE 600 CASOS EN LISTA DE ESPERA Y LA CIFRA VA EN AUMENTO

Desde la Oficina de Derechos y Garantías alertan que en Comodoro Rivadavia hay mas de 600 registros de vulneración de derechos en niños y adolescentes en lista de espera, una nómina que crece y que incluye casos de gravedad que no llegan a ser contenidos por falta de presupuestos provinciales destinados a políticas públicas.

“Entendemos que el Sistema de Protección de Derechos se encuentra en proceso de reorganización a partir de la firma de un convenio, con el objetivo de que no exista la lista de espera. Pero estamos hablando de situaciones complejas de vulneración de derechos y nos preocupa sobremanera la falta de corresponsabilidad que hay hoy en Comodoro y el lugar que le da el Gobierno Provincial, el Ministerio de Desarrollo Social a la realidad de nuestra ciudad”.

Así lo planteó Natalia Castro, Directora de la Oficina de Derechos y Garantías, organismo municipal que viene institucionalizando los reclamos acompañando con los escritos pertinentes, y trabajando en estrategias de prevención a través de las distintas mesas de trabajo, “pero de ninguna manera es suficiente” subrayó.

Castro recordó que nuestra ciudad reviste hoy particularidades que no se dan en otras localidades de Chubut, con indicadores asociados a la baja de empleo, colapso en los espacios de salud mental. “Las estrategias de prevención no alcanzan, se necesita inversión: sin más profesionales que trabajen con la vulneración de derechos, que tengan garantizados sus salarios dignos y en condiciones laborales genuinas se complejiza la situación que atraviesa todo el sistema” graficó para señalar que “hoy la realidad es que hay una crisis en relación a esta corresponsabilidad, y falta de inversión en políticas públicas”.

Tras recordar que el Sistema de Protección de nutre de diversos organismos que tienen como misión garantizar los derechos de niños y adolescentes, y que la lista de espera va en aumento sumando situaciones graves y complejas, la profesional insistió con la necesidad de inversión.

“Si los organismos del sistema de protección tuvieran mas equipos interdisciplinarios, los hogares de residencia alternativos -como la casa del niño o el hogar de la joven – contaran con equipos interdisciplinarios, profesionales que garanticen esta protección de derechos, difícilmente se desbordaría de la manera que esta hoy” expuso.

“Ante la falta de corresponsabilidad; de una perspectiva de educación que solamente garantiza las clases, pero no complejiza las intervenciones para ver que les esta pasando a esas niñeces que no llegan con la comida, que en sus casas los violentan o transitan distintos tipos de vulneración de derechos, se colapsa el servicio. Nos alarma y preocupa la situación en el sistema de protección, y la falta de inversión presupuestaria de Provincia, porque sin presupuesto difícilmente estos profesionales puedan realizar abordajes integrales, que garanticen o reviertan las situaciones que dieron origen a esas medidas” alertó para concluir.