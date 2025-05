Una joven  denunció a su ex pareja por violencia extrema: “Si me pasa algo, yo no me maté”

M.C, una joven de 25 años oriunda de Comodoro Rivadavia y mamá de una niña de 6, publicó este domingo un testimonio en redes sociales donde denuncia a su ex pareja, J.C “Junior” P, de 26 años, por una escalada de violencia física, psicológica y amenazas de muerte.

“Quiero dejar asentado que si algún día me pasa algo, yo no me maté. Jamás dejaría sola a mi hija. Si me pasa algo, fue él”, expresa en el comienzo de su mensaje, que rápidamente fue compartido por decenas de personas.

M. relató que mantuvo una relación de siete años con J.P, de la cual se separó hace poco más de tres meses. Durante ese tiempo, asegura, vivió situaciones constantes de violencia, las cuales no denunció inicialmente por miedo y por el deseo de mantener una familia para su hija.

El sábado 3 de mayo por la noche, la joven denunció haber sido golpeada brutalmente: “Me pateó la cabeza en el piso, me tiró de una escalera y me dijo que me va a matar. Que si no soy para él, no voy a ser para nadie”. Además, dijo que el agresor tiroteó la casa de su hermano, ajeno a la situación, y que la amenazó por teléfono con un arma de fuego.

“Las denuncias ya están hechas”, afirmó. “Me duele el alma, el cuerpo, la vida. Pero hoy conté mi historia. A golpes, pero salí. Y no quiero que le pase a ninguna más”.

M. también compartió el perfil público de su agresor y pidió que se difunda su testimonio para evitar que otras mujeres pasen por lo mismo.