Puratich: “Es indignante la salida de la OMS y lo que están haciendo en Salud”

Fabián Puratich, ex ministro de Salud de Chubut, expresó a ABC Radio por FM Records que “La verdad que es indignante lo que están pasando a nivel Salud y esto de salirse de la Organización Mundial de la Salud tiene argumentos cuasi infantiles y sin ningún tipo de sentido; me cuesta no pensar que estas cosas son hechas a propósito para generar el malestar social que se está generando”.

El médico especificó que “La justificación que dan es el manejo de la pandemia y no ponen otros argumentos. La OMS dictó normativas y los países las adaptaron a sus realidades, pero la pandemia fue una situación desconocida donde hubo aciertos y errores”.

“Ellos desconocen que retirarse de la OMS y la OPS que el fondo rotatorio posibilita al país ahorrar millones de dólares en la compra de vacunas y esperemos que las sigan comprando para inmunizar a nuestra sociedad. También se pierde el status de centros colaboradores en redes internacionales y vamos a quedar desconectados a nivel global con las alertas sobre agentes infecciosos que pueden traer cualquier tipo de enfermedad causando un daño increíble”, resaltó Puratich.

“Ellos se avalan en lo que esta haciendo Estados Unidos y aunque en la Argentina tuvimos 130.000 fallecidos en la pandemia le pudimos dar atención hospitalaria a todos, pero hay que recordar que en Estados Unidos o Brasil no sucedió lo mismo y tenían que poner camiones refrigerantes en las puertas de los hospitales”, remarcó.

Luego señaló que “Es muy grave lo que esta pasando y ellos imponen la agenda para que nos olvidemos las atrocidades que dijeron hace una semana o que se esta prendiendo fuego la Patagonia, pero cada una de las cosas que hacen es un daño mayor para nuestro pueblo”.

Asimismo, sostuvo que “Es una locura que le hayan dado facultades extraordinarias y seguro que se las van a renovar porque la oposición no juega ese rol y no ha sabido ejercer el rol para hacerse respetar en el Congreso y terminan haciendo todo lo que el oficialismo quiere”.